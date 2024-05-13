Güneş ve atom bombası… İkisi de enerjisiyle büyük sonuçlara yol açabilir. O hâlde bir atom bombasını Güneş’e atarsak ne olur dersiniz?

Güneş, sıradan bir yıldız olmanın çok daha ötesinde, inanılmaz güçlü bir enerji kaynağı. Bu devasa gök cisminin kütlesini ve enerji miktarını düşünmek bile zihninizin sınırlarını zorlayabilir.

Peki yarattığı yıkımları somut bir şekilde gördüğümüz, kafamızda canlandırabileceğimiz en etkili patlamaya yol açacak atom bombasını Güneş'e atarsak ne olur?

Güneş, tahmin ettiğimizden çok daha fazla enerji yayıyor.

Güneş’in kütlesi, Dünya’dan 330.000 kat fazla. Güneş’in merkezinde her saniye, milyonlarca ton hidrojen, helyuma dönüşerek çok büyük miktarlarda enerji üretiyor.

Ortaya çıkan enerji; Dünya’nın yıllarca tüketebileceğinden bile çok fazla ve yüzeyinden yayılan enerji, uzayda ısı ve ışık oluyor.

Güneş enerjisinin yanında atom bombasının çıkardığı enerji neredeyse hiçbir şey.

Bir Güneş patlaması, 100 Exajoule (100.000.000.000.000.000.000 J) enerji ortaya çıkarır. Kafanızda biraz daha net canlanması için şöyle diyebiliriz, nükleer bombalardan neredeyse 500 kat daha fazla enerji… Atom bombasının yarattığı enerji, Güneş’in saniyedeki enerji üretiminin bile çok küçük bir kısmı yani.

Dünya üzerindeki en büyük nükleer bombayı bile düşünseniz Güneş için pek bir şey ifade etmiyor, okyanusta bir damla gibi kalıyor.

Kısacası biz atom bombasını gözümüzde çok büyütsek de Güneş gibi devasa bir enerji kaynağına bomba atmanın herhangi bir etkisi olmaz. Ayrıca zaten Güneş’e bir şey fırlatmak da öyle kolay değil. Hatta Güneş’in yörüngesinden çıkmak çok daha basit.

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