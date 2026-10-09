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NASA'dan Ekim Ayı İçin Gökyüzü Uyarısı: Kaçırılmaması Gereken 3 Olay

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Ekim ayında gökyüzü hareketli: Draconid ve Orionid meteor yağmurlarından Avcı Dolunayı'na kadar ay boyunca gözlemleyebileceğimiz pek çok olay var.

NASA'dan Ekim Ayı İçin Gökyüzü Uyarısı: Kaçırılmaması Gereken 3 Olay
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Sonbahar geceleri uzadıkça gökyüzünü izlemek için daha fazla vaktimiz oluyor. Üstelik ekim ayında gökyüzü epey şenlikli. Bazen bir gezegen Ay'ın arkasında kayboluyor, bazen de uzaydan gelen küçük parçalar atmosferimize girip ışıklı izler bırakıyor.

NASA'nın ekim ayı gökyüzü takviminde bunların yanı sıra Satürn'ü gözlemlemek ve Ay'ın Ülker yıldız kümesine yaklaşmasını izlemek de var. Ayın en merak uyandıran olaylarından bazıları geride kaldı; ancak önümüzdeki günlerde gökyüzünü izlemek için hâlâ güzel fırsatlar bulunuyor.

İçerikten Görseller

NASA'dan Ekim Ayı İçin Gökyüzü Uyarısı: Kaçırılmaması Gereken 3 Olay
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Jüpiter, Ay'ın arkasında kayboldu

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6 Ekim’de Jüpiter, Ay’ın arkasına geçerek bir süreliğine gözden kayboldu. Ay örtülmesi adı verilen bu olayda Ay, Dünya ile daha uzaktaki bir gök cismi arasına girerek onu görüş alanımızdan çıkarıyor. Jüpiter de yaklaşık bir saat sonra Ay’ın arkasından yeniden ortaya çıktı.

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Olay, Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinden izlenebildi; Türkiye’den gözlem yapmak mümkün değildi. Ancak örtülmenin görülebildiği yerlerde Jüpiter’in ince hilale yakın konumu, gökyüzünde hoş bir manzara oluşturdu.

Draconid meteor yağmuru zirve yaptı

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8-9 Ekim gecelerinde zirveye ulaşan Draconid meteor yağmuru, ekim ayının ilk gökyüzü gösterilerinden biri. Adını, ejderhayı temsil eden Draco takımyıldızından alıyor. Gökyüzünde bir anlığına beliren ışık çizgileri ise Dünya'nın, kuyruklu yıldızlardan geriye kalan küçük parçaların arasından geçmesiyle oluşuyor.

Draconid meteor yağmurunu izlemek için gece yarısını beklemeniz gerekmiyor. Hava karardıktan sonra gözlem yapmaya başlayabilirsiniz. 10 Ekim'e kadar etkinliğini sürdürecek meteor yağmurunda kaç ışık çizgisi görebileceğinizse bulunduğunuz yere ve gökyüzünün karanlığına bağlı.

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın izleri yeniden gökyüzünde

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Ekim ayının ilerleyen günlerinde bu kez Orionid meteor yağmuru gökyüzünü süsleyecek. 21-22 Ekim gecesi zirveye ulaşması beklenen yağmur, meşhur Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıklardan kaynaklanıyor. Dünya bu parçacıkların arasından geçerken küçük kalıntılar atmosfere girip ısınıyor ve ışık saçıyor. Gökyüzünde kayan yıldızlara benzeyen parlak izler de böyle oluşuyor.

Bu yıl Ay'ın parlaklığı, özellikle sönük meteorları görmeyi zorlaştırabilir. Bu yüzden gözlem için en uygun zaman, Ay battıktan sonraki şafak öncesi saatler. Teleskopa ihtiyacınız yok; şehir ışıklarından uzakta, gökyüzünü geniş bir açıyla görebileceğiniz karanlık bir yer bulmanız yeterli.

Ekim ayı Avcı Dolunayı'yla kapanıyor

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Ekim ayının dolunayı, 26 Ekim'de gökyüzünde olacak. Avcı Dolunayı olarak bilinen bu dolunayın adı, sonbaharda tarlalardaki ürünler toplandıktan sonra avcıların ay ışığından yararlanarak avlarını takip etmesiyle ilişkilendiriliyor.

Ekim, gökyüzüne bakmak için birden fazla güzel neden sunuyor. Bazen bir meteorun izine rastlamak, bazen de dolunayın altında birkaç dakika oyalanmak… Gökyüzü bu ay, günlük telaşın arasında başımızı kaldırıp bakmaya değer şeylerle dolu.

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