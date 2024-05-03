İnsanlar olarak her sene çıkardığımız milyarlarca ton atık, gözle görülür yerlerde olmasa da şehirlerin bir yerlerinde istifleniyor, çürümeye bırakılıyor, bazıları ise yakılıyor. Bu çöplerin tümünü aktif bir yanardağa atmak nasıl bir fikir olurdu sizce?

Dünya üzerinde her yıl, 2.12 milyar tonun üzerinde katı atık ortaya çıkıyor. Bu katı atıklara yiyecekler, kâğıtlar, metaller, camlar ve plastikler dahil. Ne kadar korkunç bir sayı değil mi?

Bu çöplerin birçoğu, açık bir çöplüğe atılıyor ve çürümeye bırakılıyor. Yaklaşık %10’luk bir kısmı ise ya bu açık alanlarda ya da çöp yakma tesisinde yakılıyor. Fakat tüm bu işlemlerin sağlığa büyük etkileri var. Peki tüm çöplerimizi aktif bir yanardağa atsak sorunu çözebilir miyiz? Neler olur?

Çöp yakma işleminin sağlığa ve doğaya çok büyük etkileri var.

Türkiye’nin para karşılığında başka ülkelerin çöplerini alıp burada yakması ne yazık ki alışılmış bir durum. Diğer ülkeler hem doğaları hem insanları zarar görmesin diye çöpleri elden çıkarıyor, biz de seve seve alıyoruz. Neyse konumuzu çok dağıtmadan devam edelim.

Çöpleri yakmanın tam olarak ne gibi zararları var?

Çöpler yakıldıkça kimyasallar havaya salınıyor. Bu kimyasalların bir kısmının bizim sağlığımız üzerinde büyük etkileri varken diğer kısmının çevreye olan olumsuz etkisi büyük. Bir örnekle zararın ne kadar ciddi seviyede olduğunu açıklayacak olursak, 131 milyon ton atık yakıldığında 95 milyon ton karbondioksit üretiliyor. Bu da sera gazı emisyonlarına katkı sağlıyor.

Konuya devam etmeden ufak bir not ekleyelim; bireysel olarak atık çıkarmamaya dikkat etmenin bile çevreye çok büyük faydaları var. Bu yüzden, atık çıkarmayı azaltma konusunda zorlanıyorsak bile atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atmayı tercih edebiliriz.

Gelelim asıl sorumuza, atıklarımızı yanardağa atarsak ne olur?

Sıcaklığı 1000 derecenin üstüne çıkan bir yanardağ, başta kulağa etkili bir imha yöntemi gibi gelebilir ancak ilk sorun, diğer yakma yöntemleri gibi bazı metalleri eritecek kadar sıcaklığın olmaması. Örneğin bazı çelik türlerinin erimesi için en az 1500 derece gerekiyor.

Ayrıca volkanlar da diğer yakma yöntemleri gibi aynı zararlı kimyasalları havaya salar ve lavın üstündeki kabuğu kırarak alt katmandaki sıcak lavları bozar. Sonucu malum, patlama ve lav banyosu…

Yani bu tarz yöntemleri düşünüp lav yağmurlarına tutulmak istemiyorsanız çöplerinizi azaltmayı ve geri dönüştürmeyi deneyebilirsiniz!

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