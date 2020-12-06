Güneş'te Son Üç Yılın En Büyük Patlaması Meydana Geldi

Güneş'te son üç yılın en güçlü patlamasının meydana geldiği açıklandı. M4.4 büyüklüğünde olduğu hesaplanan patlamanın saçtığı morötesi ve X-ışını, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdı.

Geçtiğimiz pazar günü, Güneş'te son üç yılın en güçlü patlaması meydana geldi ve patlamanın büyüklüğü, M4.4 olarak ölçüldü. Orta büyüklükte patlamaları temsil etmek için M sınıfı kullanılırken, daha küçük olanlar için A, B ve C, en büyük patlamalar içinse X sınıfı kullanılıyor. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 misli kuvvette. Yani M sınıfı bir patlama, C-sınıfından 10 kat daha büyük.

Yaşanan olay, son üç yılın en büyük Güneş patlaması olsa da uzmanlar dışında fark edilmesi oldukça zor. SpaceWeather'dan Dr. Tony Phillips, konu hakkında yaptığı açıklamada "Amatör telsiz operatörleri ve denizciler, 20 MHz'in altındaki frekanslarda tuhaf yayılma efektleri fark etmiş olabilir. 10 MHz'in altındaki bazı yayınlarsa hepten söndü" ifadelerini kullandı.

Güneş, patlamanın bir kısmını tutmuş olabilir:

Bunun sebebi, Güneş'in kendisinin, saçılanların bir kısmını bloke etmesi olabilir. Bu noktada Dr. Phillips, patlama alanının Güneş'in güneydoğu kısmının arka tarafında kalması nedeniyle kitlesinin patlamanın bir kısmını tutmuş olabileceğini iddia etti. Bu da patlamanın X sınıfı olay olabileceği anlamına geliyor.

Plazma ve buna eşlik eden manyetik alandan oluşan taçküre kütle atımı, uzaya doğru fırladı. Uzmanlara göre böyle bir patlama Dünya'ya çarpsaydı gezegende güçlü bir jeomanyetik fırtına yaşanabilirdi. Patlamanın meydana geldiği Güneş lekesi, birkaç gün içinde Güneş'in Dünya'ya bakan kısmına hareket edeceğinden bu hafta içinde böyle bir olayın meydana gelebileceği söyleniyor.

Güneş, geçtiğimiz eylül ayında genelde bunun gibi büyük patlamaları beraberinde getiren yeni bir döneme girmişti. Güneş'in faaliyetleri, 11 yıllık döngüsünün yarısına, sonraki maksimumuna ulaşacağının tahmin edildiği 2025 Temmuz'una kadar artmaya devam edecek.

Bir önceki en büyük Güneş patlaması ise geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşmiş ve büyüklüğü M sınıfı olarak ölçülmüştü. Bu patlama küçük bir radyo kesintisine neden olurken, yaklaşık üç saat sonra da daha küçük bir C sınıfı patlama meydana gelmişti.