SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği ikinci Dragon aracı için hazırlıklar yapıyor. Bu görevde bilimsel ekipmanlar istasyona ulaştırılacak.

Uzay havacılık çalışmalarının özel şirketlere teslim edilmeye başlamasının ardından SpaceX roketleri adeta uzayla Dünya arasında mekik dokumaya başlamıştı. Firma şimdi de Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için bir kargo görevine hazırlanıyor.

ISS'e ikinci defa bir Dragon kapsülü gönderecek olan firmada çalışmalar son hızla devam ediyor. Daha önce astronot taşıyan kapsüller yeni görev için yenilendi ve kargo taşımaya uygun hale geldi.

Crew Dragon'dan ikinci görev

SpaceX aslında 2012 yılından bu yana istasyonun ikmal görevlerinde yer alıyor. Şimdiye kadar gerçekleşen 20 görevde orijinal Dragon kapsülü kullanılmıştı. O araç yalnızca yük taşıması için üretilmiş olan bir kapsül idi. Crew Dragon ise mürettebat da taşıyabiliyor.

Yeni Dragon 2 ya da bilinen adıyla Crew Dragon ilk olarak Mayıs ayında astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşırken kullanılmıştı. Yeni versiyonun başarısıyla birlikte SpaceX, eski Dragon kapsülünü kullanmayı bitirmişti. Yeni araç hem mürettebat hem de kargo taşımakta kullanılıyor.

Firmadan gelen açıklamaya göre yeni araç selefine kıyasla %50 daha fazla yük taşıyabiliyor. Ayrıca bu araç otomatik olarak istasyona kilitlenebilme becerisine de sahip. Önceki versiyon istasyona yanaştığında bir astronot tarafından robotik kol ile yakalanarak çekilmek durumundaydı.

Uzayda korona ilacı çalışması

Görevde istasyona hem ikmal malzemeleri ve astronotlar götürülecek hem de yeni deney düzenekleri sağlanacak. Avrupa Uzay Ajansı'nın biyomadencilik deneyi Bioasteroid ve uzayda yapılacak ilk Covid-19 araştırması da bu görevle birlikte istasyona gönderilmiş olacak.

Kapsül istasyona vardığında ISS'e kenetlenmiş tek Dragon olmayacak. 15 Kasım'da SpaceX bir başka Dragon kapsülü ile 4 astronot istasyona gitmişti. Böylece tarihte ilk kez aynı anda iki SpaceX aracı birden Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenmiş olacak. Görevler 2021 boyunca da devam edecek.