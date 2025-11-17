Güney Kore, Yüzen Güneş Enerjisi Tesisi Kurdu! On Binlerce İnsana Elektrik Sağlayacak

Güney Kore, yüzen güneş enerjisi tesisinin tamamlandığını ve faaliyete geçtiğini açıkladı. 47 MW'lık Bu tesis, binlerce hanenin yıllık üretimini karşılayacak elektrik üretebiliyor.

İklim değişikliklerinin etkileri hız kesmeden artmaya devam ederken yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar da sürekli artıyordu. Güney Kore de bu konuda büyük yatırım yapan ülkelerden biriydi. Şimdi ise ülkenin uzun süredir geliştirdiği dev bir proje resmen faaliyete geçti.

Güney Kore’de su üstünde yüzen güneş enerjisi projesi resmen operasyonel hâle geldi. Andong şehrinin doğusunda bulunan Imha Barajı’nda tamamlanan yüzen yenilenebilir enerji tesisi, ülkeye büyük katkı sağlayacak.

22 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayacak kadar enerji üretilebilecek

Güneş enerjisi temelli olan yeni tesis, 47 MW’lık dev bir kapasiteye sahip. Barajda hâlihazırda 50 MW’lık bir hidroelektrik santrali vardı. Ona bir de bu yüzen güneş enerjisi sistemi eklendi. Tesisin yapısı; gündüz saatlerinde güneş enerjisi, geceleri ise hidroelektrik üretimine geçmesine olanak tanıyor. Proje, Kore Hidro ve Nükleer Enerji (KHNP), Kore Su Kaynakları şirketi, Gyeongsangbuk-do eyaleti ve Andong Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Tesisin Kore’nin temiz enerji arzı üzerindeki etkisinin önemli olması bekleniyor. Güneş ile hidroelektrik hibrit enerji üretiminin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi, her yıl yaklaşık 61 GWh yenilenebilir elektrik üretmeye olanak tanıyacak. Bu, Andong şehrindeki tüm evlerin yaklaşık %27’sini oluşturan 22 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılamaya yetiyor.

Güney Kore, yenilenebilir enerji konusundaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor ve bu konuda öne çıkıyor diyebiliriz. Ülkedeki yetkililere göre sadece geçen yıl 2,5 gigawatt yeni kapasite ekleyerek toplam kurulu güneş enerjisi 29,5 gigawatt seviyelerinin üzerine çıkarıldı. Imha Barajı gibi projelerin artacağı da belirtildi.