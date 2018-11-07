Spotify artık tüm dünyada çevrimiçi ve çevrimdışı müzik dinlemenin en kolay yolu ve bu da uygulamayı en çok kullanılan uygulamalardan biri haline getirdi.

Spotify, özellikle de Premium kullanıcısıysanız gerçekten müzik dinlemek ve keşfetmek için şahane bir platform. Hazırladığı ve sunduğu listeler, geniş arşivi ve sanatçı radyoları gibi özellikleriyle gönlümüze taht kuran bu platform, Apple Music gibi rakiplerini de artık iyice geride bırakmış durumda.

Peki Spotify tam olarak nasıl özelliklere sahip ve biz kullanıcılar bu özelliklerin ne kadarından haberdarız?

Her yerde kesintisiz müzik dinleyebilmek

Spotify'ın belki de en cezbedici özelliklerinden biri, müziğinizi nerede dinlemek isterseniz isteyin, sıkıntısız bir şekilde bunu yapabilmeniz. Telefon, bilgisayar, araba, TV gibi tüm cihazlarla uyumlu olan Spotify, çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleriyle de kullanıcıları için büyük kolaylık sağlıyor.

Çalma listeleri ve sanatçı radyoları

Çalma listeleri oluşturmak bir müzik platformunun vazgeçilmezlerinden biri ve aslında büyük bir yenilik değil. Ancak Spotify, bu konuda oldukça gelişmiş durumda. Platform üzerinden kendi çalma listelerinizi oluşturabildiğiniz gibi, arkadaşlarınızın ve Spotify'ın listelerine de erişebilirsiniz. Ayrıca tüm sanatçılar için oluşturulan ve şarkıların çeşitli versiyonlarının yer aldığı sanatçı radyoları da gezinmesi oldukça keyifli kısımlar.

Haftalık keşif, 'Senin İçin Hazırlandı' ve nicesi

Spotify, yeni müzik keşfi için en uygun platformlardan biri diyebiliriz. Bu konuda başarılı algoritmalara sahip olan uygulama, bir yandan size dinlediğiniz müziklerden yola çıkarak gerçekten hedefi tutan önerilerde bulunurken bir yandan da geçmişte çok sık dinlediğiniz şarkıları karşınıza çıkaran listeler hazırlıyor. Haftalık keşif listeleri, günlük olarak yeniilenen öneriler ve gözünüzden kaçmış ancak muhtemelen seveceğiniz tüm şarkılar kolayca erişebileceğiniz bir yerde beliriveriyor.

Yani eğer Spotify'ı yalnızca arama çubuğuna yazdığınız şarkıları dinlemek için kullanıyorsanız, acilen diğer tüm nimetlerinden faydalanmaya başlamanız gerek.

Arkadaşlar

Spotify'ın 'Arkadaş Aktivitesi' kısmı, uygulamanın belki de en keyifli taraflarından biri. Özellikle müzik zevkine güvendiğiniz ve şarkı paylaşımı yapmaktan hoşlandığınız arkadaşlarınızı Spotify'da takip ederek anlık olarak ne dinlediklerine, hazırladıkları çalma listelerine ve takip ettiği sanatçılara ulaşmak mümkün.