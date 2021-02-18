Güvenlik Güncellemeleri Konusunda En İyi Android Telefonlar

Güvenlik güncellemelerini yayınlama sıklığı ve geciktirme süresine göre en iyi Android telefonlar belli oldu. Samsung, sürpriz bir şekilde Google'dan sonra güvenlik güncellemelerini en hızlı yayınlayan şirket oldu.

Güncellemeler söz konusu olduğunda çoğu akıllı telefon kullanıcısı Android ya da iOS sürüm yükseltmelerine dikkat ediyor olsa da güvenlik güncellemeleri de en az sürüm yükseltmeleri kadar önem taşıyor. Android ekosisteminde çoğu akıllı telefon şirketi 2 büyük sürüm güncellemesi yayınlıyor olsa da güvenlik güncellemelerinin sıklığı, şirketten şirkete, hatta modelden modele değişiklik gösteriyor.

Digitalinformationworld.com, güvenliğe ekstra önem veren kullanıcılar için güvenlik güncellemeleri konusunda en iyi akıllı telefonları paylaştı. Android işletim sisteminin arkasındaki şirket olan Google’ın Pixel marka telefonları şaşırtıcı olmayan bir şekilde zirvede yer alırken; güncelleme konusunda fazlasıyla eleştirilen Samsung, sürpriz yaparak birden fazla modeliyle listenin üst sıralarında yer alıyor.

Aylık güvenlik güncellemelerini yayınlama sıklıklarına göre bazı akıllı telefonların almış oldukları puanlar

Digitalinformationworld.com’e göre Google’ın Pixel 4, 5 ve 4a modelleri, Google’ın Android için yayınlamış olduğu güvenlik güncellemelerini her ay düzenli olarak alarak listenin zirvesinde yer alıyor. Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen amiral gemileri Galaxy S20 ve Galaxy Note20 modelleri de şu ana kadar tek bir ay bile güvenlik güncellemesini ıskalamayarak listenin 2. ve 3. sırasında yer alıyorlar.

Listedeki belki de en şaşırtıcı model ise Galaxy S20 FE oluyor. Samsung’un orta segment fiyata amiral gemisi özellikler sunan fiyat/performans odaklı akıllı telefonu Galaxy S20 FE de tıpkı Galaxy S20 ve Galaxy Note20 modelleri gibi şu ana kadar tek bir güvenlik güncellemesini dahi kaçırmamış durumda. Bu nedenle Galaxy S20 FE’nin de güvenlik güncellemesi puanı listenin zirvesindeki diğer modeller gibi 10.0 olarak karşımıza çıkıyor.

Bazı akıllı telefonların aylık güvenlik güncellemelerini geciktirme süreleri

Sony’nin en güncel amiral gemisi konumunda bulunan Xperia 1 II ve LG’nin edge ekranlı telefonu Velvet 5G, 7.5 puan alarak Samsung ve Google’dan sonra en iyi güvenlik güncellemesi performansını sunuyorlar. Listedeki kötü anlamda en büyük sürpriz ise güncellemeler konusunda çoğunlukla olumlu yorum alan OnePlus’ın 8T ve 7 Pro modellerinin yalnızca 4.5 puan almış olması.

Digitalinformationworld.com, söz konusu modellerin aylık güvenlik güncellemelerini ortalama kaç gün gecikmeli olarak yayınladığını da paylaştı. Google Pixel 4, Pixel 4a, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 Ultra, güncellemeleri çıkar çıkmaz yayınlayarak en başarılı modeller olarak karşımıza çıkarken; OnePlus 8T ve Asus ROG Phone II, yaklaşık 45 günlük gecikme süreleri ile aylık güvenlik güncellemelerini en geç yayınlayan modeller olarak dikkat çekiyorlar.