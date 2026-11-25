Sızıntılara göre Samsung, maliyetleri düşürmek için Galaxy S27 Ultra'daki lazer odaklama donanımını kaldırıp yerine yapay zekâ kullanacak.

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung'un Galaxy S27 Ultra modelinde maliyetleri düşürmek adına önemli bir kamera donanımından daha vazgeçtiğini öne sürdü.

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İddialara göre şirket, yıllardır kullandığı lazer otomatik odaklama modülünü kaldırarak yerine yapay zekâ destekli bir çözüm getirecek.

Lazer odaklama yerine yapay zekâ geliyor

Daha önce 3x optik yakınlaştırma kamerasının iptal edildiği konuşulan Galaxy S27 Ultra'da, son sızıntılara göre lazer odaklama sensörü de yer almayacak. Yeni tasarım görsellerinin de doğruladığı bu karar hayata geçerse Galaxy S21 Ultra'dan bu yana ilk kez bir Ultra modeli lazer odaklama olmadan satışa sunulacak. Bu değişikliğin Galaxy S27 Pro modeline de yansıması bekleniyor.

Samsung'un bu donanım eksikliğini "yapay zekâ destekli odaklama" teknolojisiyle kapatacağı belirtiliyor. Cihazın sızdırılan arka kamera kurulumu şu donanımlardan oluşuyor:

Ana kamera : OIS destekli 200 MP (1/1.3 inç)

: OIS destekli 200 MP (1/1.3 inç) Periskop telefoto : 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP (1/2.55 inç)

: 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP (1/2.55 inç) Ultra geniş açı: 120 derece açılı 50 MP (1/2.5 inç)

Şirket, 5 yıl önce Galaxy S20 Ultra'da yaşanan odaklama sorunlarını çözmek için lazer modülünü standart hâline getirmişti. Yapay zekânın bu donanımın yerini ne kadar doldurabileceği ise merak konusu.