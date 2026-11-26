Samsung Galaxy Z TriFold 2, Q9m kod adıyla sızdırıldı.

Hollanda merkezli teknoloji kaynağı GalaxyClub'ın raporuna göre Samsung, yeni üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold 2 modelini Q9m kod adıyla geliştiriyor.

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Cihazın 2027 yılında Galaxy Z Fold 9 serisiyle birlikte tanıtılması beklenirken, ilk modelde olduğu gibi küresel çapta yaygın bir satışa sunulmayabileceği konuşuluyor. Samsung cephesinden cihazın varlığına, çıkış tarihine veya satışa sunulacağı pazarlara dair henüz resmî bir doğrulama gelmedi.

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Q9m kod adı 2027 lansmanına işaret ediyor

GalaxyClub tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni üçe katlanabilir model, ilk nesil Galaxy Z TriFold'un (Q7m) izinden giderek Q9m kod adını taşıyor. Daha önce Samsung'un kitap tarzı katlanabilir modelleriyle ilişkilendirilen H9 ve Q9 kodlarının, yakın zamanda SM-F981U ve SM-F986U model numaralı Galaxy Z Fold 9 IMEI kayıtlarında da görülmesi bu bağlantıyı güçlendiriyor. Bu isimlendirme düzeni, Galaxy Z TriFold 2'nin 2027 yazında Samsung'un geleneksel Unpacked etkinliğinde Fold 9 ailesiyle beraber sahne alacağına işaret ediyor.

Cihazın erişilebilirliği konusunda daha temkinli yaklaşan kaynaklar, Samsung'un küresel pazarlara sunduğu Galaxy Z Fold 8 (H8) ve Fold 8 Ultra (Q8) gibi modellere bağımsız kod adları verdiğini hatırlatıyor. Ana kod adının sonuna eklenen harflerin ise Q6a kodlu Galaxy Z Fold Special Edition veya ilk TriFold gibi sınırlı sayıda üretilen modelleri temsil ettiği belirtiliyor. Bu nedenle Q9m kod adlı yeni cihazın da Avrupa pazarına uğramayarak yalnızca Güney Kore ve ABD gibi seçili pazarlarda satışa çıkması öngörülüyor. Aralık 2025'te Güney Kore'de yaklaşık 2.500 dolar, Ocak 2026'da ise ABD'de 2.899 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan ilk model, sınırlı stokların tükenmesinin ardından birkaç ay içinde üretimden kaldırılmıştı.

Önceki sızıntılar ve Güney Koreli kaynakların aktardığı bilgiler, Galaxy Z TriFold 2'nin yenilenmiş bir menteşe mekanizmasıyla daha ince ve hafif bir tasarıma kavuşacağını gösteriyor. Daha dayanıklı bir gövde yapısına sahip olacağı ve benzer bir fiyat bandında kalacağı iddia edilen model, kesinleşmiş detaylar henüz netleşmese de Samsung'un 2027 katlanabilir telefon planlarında önemli bir yer tutacak gibi.