Güvensiz Maske Üreten 43 Markaya Para Cezası Uygulanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, standartlara uymayan maske markaları için tedbirler almaya başladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, gerekliliklere uymayan 17 maske markası için önleyici tedbir alındığını, 43 marka içinse idari süreç başlatıldığını duyurdu. Güvensiz maske üreten firmaların idari para cezasına çarptırılacağı da belirtildi.

COVID-19 salgını tehlikeli bir hale gelmeye başladığı andan itibaren ilk ve en önemli tedbir, maske kullanımı oldu. Maske kullanımının COVID-19 ile mücadelede zorunluluk haline gelmesi nedeniyle maske satışları bir anda fırladığı gibi maske üretimi de artış gösterdi. Burada ortaya çıkan sorun ise, maske üretme gibi bir yetkisi olmamasına rağmen güvensiz maske üretip satmaya çalışan kişi ve kurumlar oldu.

Standartları karşılamayan güvensiz maskeler insanların yanılmasına sebebiyet verip COVID-19'u çok daha yaygın ve tehlikeli hale getiriyor. Bu maskelerin virüsü engelleyemiyor olmasının yanı sıra bunları satan kişilere veya kurumlara inanan kişiler, bu maskeleri kullanıp virüse yakalanıyor veya virüsün daha çok yayılmasına sebep oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu durumun önüne geçmek için çalışmalara başladı.

17 maske markası için önleyici tedbir alındı, 43 marka için idari süreç başlatıldı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 salgınının giderek daha yaygın hale geldiği bu dönemde güvensiz maske üreten firmalara yönelik idari para cezası uygulandığını duyurdu. Yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, standartlara uymayan güvensiz maske üreten 17 marka için önleyici tedbir alındığını ve 43 marka için de idari süreç başlattıklarını açıkladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün maske ve bunun gibi kişisel koruyucu malzemelerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam ettiğini açıklayan Selçuk, 14 marka için de test işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Bu konuda denetimlerin devam edeceğini belirten Selçuk, "Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.