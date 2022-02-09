Amatör yazılımcıların yeni şeyler öğreneceği ve yeni insanlar tanıyacağı; usta yazılımcıların ise uzmanlıklarının sınırlarını zorlayacağı Hackathon etkinlikleri her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Yazılım dünyasının hem eğlendiği hem de kıyasıya rekabet ettiği etkinlikler olan Hackathon nedir, neden katılmalısınız gelin yakından inceleyelim.

Yazılım, uygulama geliştirme, grafik tasarım ya da arayüz dünyasına yeni girdiyseniz sektörde pek çok kişiyi tanımıyor ve kendinizi acemi hissediyor olabilirsiniz. Aynı şekilde bu sektörde yıllardır çalışan bir uzman olsanız da sınırlarınızı ve yeteneklerinizi bilmiyor olabilirsiniz. İşte Hackathon etkinlikleri tam da bu noktada devreye giriyor. Hackathon etkinliklerinde katılımcılar hem eğleniyor hem öğreniyor hem de kıyasıya rekabet ediyor.

Hackathon etkinlikleri bildiğimiz yarışmalardan çok daha farklı çünkü bu etkinliklerde katılımcıların belirli bir süre sınırı oluyor ve onlardan bu süre içerisinde benzersiz uygulama projeleri geliştirmeleri isteniyor. Etkinlik sonunda derece alanlar büyük ödüllere, hayallerindeki yatırımcılara ve hatta kendi şirketlerine kavuşabiliyorlar. Gelin Hackathon nedir biraz daha yakından inceleyelim ve avantajlarını görelim.

Hackathon nedir?

Hack Günü, Hackfest, Codefest gibi farklı isimlerle de anılan Hackathon; yazılımcıların, uygulama geliştiricilerin, grafik ve arayüz tasarımcılarının katıldığı, çoğu zaman büyük bir teknoloji şirketi ya da sektörde önemli bir kuruluş tarafından düzenlenen yarışma temalı proje geliştirme etkinlikleridir.

Hackathon etkinliklerinin yarışma bölümü çoğu zaman 24 saat ya da bir hafta sonu sürer. Bazen bir hafta süren etkinlikler de düzenlenmektedir. Amaç ise basittir; verilen süre boyunca diğer katılımcılardan çok daha başarılı bir uygulama projesi geliştirmek. Etkinlik sonunda kazananlar ve dereceye girenler para ödülünün yanı sıra pek çok farklı ödül kazanırlar.

Hackathon etkinlikleri neden düzenlenir, kimler katılabilir?

Her Hackathon etkinliğinin bir teması vardır ve bu tema kapsamında katılımcılardan bir proje hazırlamaları istenir. Eğer bu temaya uygun bir proje geliştirebileceğinize inanıyorsanız dilediğiniz gibi katılabilirsiniz. Yani Hackathon etkinliklerine kimler katılabilir sorusunun yanıtı, isteyen herkestir.

Hackathon etkinliklerinin düzenlenme amacı basit, insanların yeni şeyler öğrenmesi. Evet, sonuçta bu bir yarışma ve kazananlar, kaybedenler var. Ancak böyle bir etkinliğe katıldığınız zaman kısacık bir süre içerisinde öğrendiklerinizi belki yıllarca süren bir kariyer sonunda bile öğrenemeyebilirsiniz. Sektörünüzdeki diğer insanlarla tanışmayı saymıyoruz bile.

Hackathon etkinliklerinde neler yapılır?

Hackathonların yarışma değil de etkinlik olarak anılmasının nedeni, yalnızca yarışmalardan ibaret olmamalarıdır. Bazı Hackathonlar 24 saat ya da bir haftasonu sürer ve katılımcılar bu süre boyunca uykusuz kalarak ortaya bir proje çıkarmaya çalışırlar. Bazı Hackathonlar ise bir etkinliğe dönüşür ve bir haftaya kadar yayılabilir.

Hackathon etkinlikleri yapılmasının temel amacı yarışmak olsa da çoğu etkinlik boyunca pek çok farklı eğitim, seminer ve konferans düzenlenir. Yapılan bu yarışma dışı etkinlikler boyunca katılımcılar, belki karşılaşmayı hayal bile edemeyecekleri kişilerle tanışır, sektör hakkında benzersiz deneyimler kazanır ve sektörün geleceği hakkında öngörüler kazanarak kariyerlerini şekillendirirler.

Bir Hackathon'a katılmanın avantajları:

Yeteneklerinizin farkında varabilirsiniz.

Özgeçmişinizin için bir kaktı sağlayabilir.

Kendi sektörünüzden yeni insanları tanıyabilirsiniz.

Yarışmanın sonunda bir ödül kazanabilirsiniz.

İster usta, ister amatör bir yazılımcı olun; bugüne kadar yaptığınız işleri düşündüğünüz zaman bazen epey tekdüze olduğunu kabul edersiniz. Sınırlarınızı bilmiyor ve yeteneklerinizi tam olarak keşfetmemiş olabilirsiniz. 24 saat içinde bir şeyler geliştirmeye başladığınız zaman emin olun parmaklarınızdan sihirli beceriler döküldüğünü göreceksiniz.

Özgeçmişinizde bir ya da birden çok Hackathon etkinliğinize katıldığınız yazıyorsa, kazanın ya da kazanmayın, bu durum işverenlerin gözünde büyük bir artı kazanmanızı sağlayacaktır. Çünkü Hackathon etkinliklerine katılanlar çoğu zaman yeni şeyler öğrenmeye açık, yeteneklerini geliştirmek ve yeni insanlar tanımak isteyen kişiler oluyor.

Hackathon etkinliklerinin en büyük avantajlarından biri ise yeni insanlarla tanışmak. Dünyanın farklı noktalarından insanların buluştuğu Hackathon etkinliklerinde hem sektöre yeni başlamış insanları keşfedebilir hem de sektörün öncüsü isimlerle tanışabilirsiniz. Tüm bu insanların adınızı duyacak olması da büyük bir avantaj.

Elbette Hackathon bir yarışma ve eğer dereceye girer ya da kazanırsanız güzel bir para ödülünün sahibi olabilirsiniz. Dereceye giren kişilerin büyük şirketlerin dikkatini çektiğini ve yatırımcı bulma konusunda bir adım önde olduklarını hatırlatalım. Diyelim katıldınız ve kazanamadınız, olsun. Kupa, çanta, tişört ve benzeri ufak hatıralarla eve dönerek ne kadar eğlendiğinizi yıllar boyunca hatırlayabilirsiniz.

Hackathon Türkiye etkinlikleri:

Hackathon etkinlikleri son yıllarda ülkemizde de aktif olarak yapılmaya başladı. Buradaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Hackathon Türkiye internet sitesi üzerinden etkinlikleri takip edebilirsiniz. Ancak her bir etkinliği duymak için bu tür organizasyonları yapan kurumları yakından takip etmeniz gerekebilir. Yani etkinliği bulmak bile yarışma kadar heyecanlı olabilir.

Katılımcıların eğlenerek ve kıyasıya rekabet ederek yeni projeler geliştirdikleri Hackathon nedir, katılmanın avantajları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu etkinlikler hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Daha önce bir Hackathon etkinliğine katıldıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.