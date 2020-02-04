Tüm dünyada Corona virüsü paniği sürerken bilgisayar korsanları insanların korkularını suistimal ediyor. Gelen son haberlere göre hackerlar, akıllı telefonları ve bilgisayarları ele geçirmek için kullanıcılara virüslü e-postalar gönderiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ölümcül Corona virüsünün yarattığı panik sürüyor. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 427'ye yükselirken bilgisayar korsanları Corona virüsünün yarattığı panikten yararlanmak için harekete geçti.

IBM X-Force ve Kaspersky'dan araştırmacılar, hackerların insanlara spam e-postalar göndererek onların akıllı telefonlarını ve bilgisayarlarını ele geçirmeye çalıştıklarını keşfetti. Kötü niyetli yazılım, Corona virüsü hakkında bilgi veren bir içerik maskesi altında kullanıcılara gönderiliyor.

Spam e-postayı açınca virüs cihazı ele geçiriyor:

Japonya'da rastlanan e-postalarda, hastalığın ülkeye geldiği söyleniyor ve e-posta alıcısından daha fazla bilgi edinmesi için ekteki dosyayı açması rica ediliyor. Alıcı dosyayı açarsa kötü niyetli yazılım kişinin kişisel verilerini elde ediyor ve başka yazılımları cihazlara gönderebiliyor. Bu da hackerların, kullanıcının kişisel dosyalarına erişip bunları kopyalayabileceği anlamına geliyor.

IBM siber güvenlik uzmanları, daha önce de böyle suistimaller gözlemlediklerini, Corona virüsüyle birlikte bu tip kötü niyetli faaliyetlerde yeni bir dalga başladığını belirtiyor. Uzmanlar, Corona virüsünün yarattığı korku düşünüldüğünde bu yöntemin başarısının artabileceği uyarısında da bulunuyor. Hackerlar, güncel gelişmeleri ve bunların yarattığı etkileri kullanarak kullanıcıları e-postaları açmaya, dosya indirmeye ya da bağlantılara tıklamaya ikna edebiliyorlar.

Corona virüsü bağlantılı sahtekârlıklar artabilir:

Atlantic.Net CEO'su ve siber güvenlik uzmanı Marty Puranik, hackerların gönderdikleri kötü niyetli yazılımın açılma ve indirilme oranlarını takip ederek daha sonra kendileri için en iyi performansı gösteren sahtekârlıkları yeniden ve başka boyutlarda kullanabildiklerine dikkat çekiyor.

IBM'in raporu Japonya'ya odaklansa da diğer ülkelerde de benzer Corona virüsü bağlantılı e-posta sahtekârlıklarında artış olabileceğine dikkat çekiliyor. IBM, hastalık yayıldıkça Corona virüsü bağlantılı sahte e-posta trafiğinde artış beklendiğini vurguluyor. Corona virüsü bağlantılı sahte e-postaların yarattığı risklerden korunmak için kullanıcılara aşağıdaki önerilerde bulunuluyor.