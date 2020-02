Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü ile ilgili bugüne dek onlarca efsane paylaşıldı. Peki bu efsaneler gerçekten doğru muydu? Şimdi sizlerle, Corona salgınından sonra ortaya çıkan 10 efsanenin gerçek olup olmadığından bahsedeceğiz.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir süre içerisinde beklenenden daha yüksek hızla yayılan Corona virüsü gerek sıradan vatandaşları gerekse yöneticileri büyük bir tedirginliğe itiyor. Çünkü bu virüs, şu ana dek 427 kişinin canına mal oldu ve virüsle ilgili yapılan çalışmaların hala yetersiz durumda.

Corona virüsü, insan vücuduna girdikten sonraki 14 gün içerisinde herhangi bir etki göstermiyor. Sonrasında kuru öksürük ve ateşle belirti göstermeye başlayan virüs, bir süre sonra da nefes darlığına yol açıyor ve insanları öldürüyor. Virüsün mutasyona uğruyor oluşu ve şu an için bilinen bir tedavi yönteminin olmayışı da insanların korkusunu artırıyor.

İnternet kullanımı, her geçen gün biraz daha artıyor ve insanlar, istedikleri her bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabiliyorlar. Ancak internet kullanımının bu kadar yaygın olarak kullanılıyor oluşu, beraberinde bazı riskler de getiriyor. Çünkü internette paylaşılan her bilgi, doğru olmuyor ve bu da büyük bir bilgi kirliliğine neden oluyor.

Şimdi sizlere, Corona virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte internet ortamında yayılan 10 efsaneden bahsedeceğiz. Bu efsaneler, şu sıralar sosyal medya platformlarında ve insanlar arasında sık sık konuşuluyor. Peki Corona virüsü ile ilgili çoğu kişinin duyduğu bu efsaneler, gerçeği yansıtıyor mu? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Corona virüsü ile ilgili yayılan 10 efsaneye yakından bakalım.

Corona virüsünden korunmak ya da kurtulmak için antibiyotiklere sarılmayın

Antibiyotikler, tüm dünyanın ortak sorunlarından bir tanesi. Çünkü dünya genelinde yeteri kadar bilinçli olmayan herkes, antibiyotik kullanmanın her hastalığın tedavisi için etkili olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Bunun nedeni ise antibiyotiklerin bakterilere odaklı olması. Yani virüs kaynaklı bir hastalığın antibiyotik aracılığıyla iyileştirilme imkanı yok. Aksine, gereksiz antibiyotik kullanımı vücudunuzdaki yararlı bakterilerin sonunu getiriyor.

Dünyayı kasıp kavuran salgın, adından da anlaşılabileceği üzere bakteri değil virüs kaynaklı. Bu da Corona virüsüyle mücadelede antibiyotiklerin hiçbir işe yaramayacağını ortaya koyuyor. Bu yüzden internette gördüğünüz bilgilere inanarak Corona virüsünden korunmak için antibiyotik kullanmayın. Böyle bir yöntem, sizi Corona virüsten korumayacağı gibi sağlığınızdan da edebilir.

Yediğiniz etlerden Corona virüsü kapmazsınız, ayrıca evcil hayvanlarınız size bu virüsü bulaştıramaz

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya, Çin'den gelen bazı görüntülerle sarsıldı. Söz konusu görüntülerde bazı kişiler, metrelerce yüksekteki evlerinden evcil hayvanlarını atmışlardı. Böyle saçma bir şeyin yapılmasının nedeni ise Corona virüsünün hayvanlardan insana bulaşabildiği iddialarıydı. Ancak bu bilginin hiçbir dayanağı yok.

Corona virüsüyle ilgili dikkat çeken bir diğer efsane ise, bu virüsün yediğimiz etlerle bulaşabileceği ile ilgili. Şöyle ki, Corona virüsü bir vahşi hayvan pazarında ortaya çıktı. Hatta iddialara göre bu virüsün esas nedeni yarasalar. Ancak bu demek olmuyor ki yediğimiz tüm etler Corona virüsü içeriyor. Zaten bu konuda şu an için kesinleşmiş bir bilgi de yok. Bu yüzden bu efsaneye de inanmamanız gerekiyor.

Çin'den gelen kargolarınız, Corona virüsü taşımaz

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Corona virüsü, insan vücudu dışında taşınmak için o kadar da güçlü bir yapıya sahip değil. Virüs daha çok insanların birbirleriyle teması ya da hastalığı taşıyan bir insanın hapşurması gibi durumlarda diğer kişilere bulaşıyor. 400'den fazla kişinin hayatına mal olan virüs, dış ortamda sadece birkaç saat yaşayabiliyor.

Şu sıralar Çin'den verdiğiniz bir siparişiniz varsa, bu siparişin Corona virüsü taşıyor olabileceğini düşündürecek hiçbir neden yok. Çin'den gelecek bir siparişinizin içerisine bu virüs kasıtlı olarak enjekte edilmiş olsa bile herhangi bir risk altında değilsiniz. Çünkü kargo size ulaşana dek Corona virüsünün dayanma ihtimali yok.

Endüstriyel temizlik malzemeleri, Corona virüsünden korumaz

Endüstriyel temizlik malzemeleri, yaşam alanınızdaki mikropları temizleyici özelliğe sahiptir. Ancak bu ürünleri vücudumuzdan kesinlikle uzak tutmamız gerekiyor. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse ortam temizliği için bu ürünleri kullanmak faydalı olsa da virüsten korunmak için doğrudan temas etmek kesinlikle faydalı olmayacaktır.

Yüz maskesi gerçekten koruyucu olabilir ama sadece bazı durumlarda

Dünya genelinde şu an en çok aranan ürünlerden bir tanesi yüz maskeleri. Hatta Türkiye'de de dahil olmak üzere pek çok ülkede şu sıralar, maske stokları tükenmiş durumda. Maskeler, çoğu zaman faydalı ürünlerdir ancak her maske her etken için yeterli seviyede korumaya sahip değil. Ayrıca bu noktada önemli olan söz konusu maskenin hangi sertifikalara sahip olduğu.

Corona virüsü, çoğu zaman havada serbest olarak bulunamayacak kadar ağır bir yapıya sahip. Buna ek olarak bu virüs daha çok, virüsü taşıyan kişinin ağzından çıkan partiküller aracılığıyla bulaşılıyor. Dolayısıyla kamuya açık alanlarda "doğru" maskeyi kullanmak, riski minimalize ediyor.

Algler, Corona virüsü ile mücadelede etkili olmayabilir

Bilim insanları, kırmızı deniz yosunlarını pek çok mikropla mücadele etmek için uzun süredir kullanıyorlar. Ancak Corona virüsü, geçtiğimiz yıllarda yoktu ve bilim insanları, şu ana kadar su yosunlarının Corona virüsüne nasıl bir etkisi olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar. Elbette su yosunları, Corona virüsü için de etkili olabilir ancak şu an için böyle bir durumun varlığı kesinleşmiş değil.

Alglerin 4.000'den fazla türünün olduğu biliniyor. Bu türlerden bir tanesinin Corona virüsüne karşı kullanılabilme imkanı elbette var. Ancak şu sıralar buna ilişkin bir çalışma yok ve söz konusu çalışma, kısa bir süre içerisinde de tamamlanabilecekmiş gibi görünmüyor.

Sarımsak ve susam yemek, Corona virüsünden korumaz

Sarımsak, içerdiği maddeler nedeniyle zaten günümüzde fazlasıyla popüler bir besin. Sarımsak üzerinde yapılan araştırmalar, bu besinin kansere bile deva olduğunu ortaya koyuyor. Ancak sarımsağın bu denli etkili olmasının şu an için Corona virüsüne bir faydası yok. Çünkü bilim insanları, sarımsağın Corona virüsüne karşı nasıl bir etkisinin olduğunu şu an için bilmiyorlar.

Ağzınızı ve burnunuzu sürekli yıkamak, Corona virüsünden korumaz

Piyasada burun ve ağız için pek çok temizleyici ürün bulunuyor. Bu ürünlerin iddiası, kullanıldıkları takdirde ağız ve burundaki virüsleri öldürdükleri yönünde. Evet bu iddia doğru olabilir ancak Corona virüsü şu an için tam olarak anlaşılabilmiş değil. Yani virüsün neye ne şekilde etki ettiği henüz tam anlamıyla bilinmiyor. Bu yüzden Corona virüsünden korunmak için ağız gargaraları ve burun spreyleri kullanmak çok da etkili bir çözüm değil.

Yapabileceğiniz en iyi şey, ellerinizi sık sık sabunla yıkamak

Ellerimiz, en çok kirlenen uzuvlarımızın başında geliyor. Bu zaten yıllardır bilinen bir şey ve bilim insanları, elleri yıkamanın ne kadar önemli olduğunu daima söylüyorlar. Corona virüsünden korunmak için yapabileceğiniz 'gerçekten' faydalı eylemlerden bir tanesi de ellerinizi yıkamak. Yapılan açıklamalara göre söz konusu virüsten korunmak için elleri sık sık sabunla yıkamak geliyor.

Grip aşısı yaptırmak, Corona virüsünden korumaz ancak fayda sağlayabilir

Aşı yaptırmak genellikle tartışmalı olan konulardan bir tanesi. Hatta şu sıralar, Türkiye'de de bazı aileler aşıyı reddediyorlar. Ancak aşı, gerçekten yapılması gereken bir tıbbi uygulama. Çünkü vücuda verilen virüsler, bağışıklık sisteminin bu virüsü tanımasını sağlıyor. Bu yüzden de özellikle çocuklara, gerekli aşıların mutlaka yaptırılması gerekiyor.

Grip aşısı yaptırmak, Corona virüsüne karşı doğrudan bir etki yapmıyor. Ancak grip aşısının vücudun bağışıklığına yaptığı etki, Corona virüsünün etkilerine karşı koruyabilir. Özellikle nefes darlığı ve kuru öksürük belirtileri, Corona virüsü için büyük bir önem arz ediyor. Eğer bu virüsü kaptığınız dönemlerde bir de ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyorsanız, durumunuzun çok da iç açıcı olmadığını bilmeniz gerekiyor.

Hasta insanlardan uzak durun, hasta olan sizseniz iş ya da okula gitmeyin

Uzmanlar, Çin'in Wuhan kentini karantinaya aldılar ve şehirdeki kimsenin dışarıya çıkmasına izin vermiyorlar. Bunun nedeni virüsün daha da yayılmasını önlemekti. Aynı şey, bireysel olarak herkes için geçerli. Bu nedenle hastaysanız, sosyal hayattan kendinizi soyutlamak faydalı olabilir.

Şu sıralar kuru kuru öksüren herkes, Corona kapmış olduğundan şüpheleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'de şu ana kadar bu virüse rastlanmadı ancak bu durum, virüsün Türkiye'ye hiç gelmeyeceği ya da gelmemiş olduğu anlamını taşımıyor. Bu yüzden şu sıralar hastaysanız, okul veya iş yerine gitmemek hem sizin hem de çevrenizdekiler için iyi bir seçenek olacaktır.