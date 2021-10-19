İsrail'de Bir Dalgıç 900 Yıllık Bir Kılıç Buldu

Haçlı şövalyesine ait olduğu düşünülen 900 yılllık bir kılıç, amatör bir dalgıç tarafından Akdeniz suları altında bulundu. Kılıç, bakım ve analiz işlemlerinden sonra İsrail’de bir müzede sergilenecek.

İsrail’de Shlomi Katzin adlı amatör bir dalgıç, Carmel kıyılarında yaptığı dalış sırasında bir kılıç buldu. Yapılan incelemeler sonucunda bulunan kılıcın, çatışma sırasında denize düşen bir şövalyeye ait olduğu tahmin ediliyor.

Amatör dalgıçın yanlışlıkla bulduğu kılıç incelendiğinde yaklaşık 900 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Dört kilo ağırlığında ve bir metreden fazla uzunluğa sahip kılıcın üçüncü Haçlı Seferleri'nden kaldığı düşünülüyor.

Akdeniz suları altındaki 900 yıllık kılıç yanlışlıkla bulundu

Shlomi Katzin'in tesadüfen bulduğu kılıcın 900 yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Amatör dalışlar yapan Katzin, zaman zaman çanak çömlek gibi tarihi kalıntılara rastladığını ancak bugüne kadarki hiçbir keşfinin bu kadar etkileyici olmadığını belirtti. Dalgıç kılıcı İsrail Antika Otorite’sine (İAO) teslim etti. Katzin'e tarihi eseri devlete teslim ettiği için teşekkür belgesi verildi. Suyun etkisiyle paslanan ve yüzeyi deniz canlılarıyla kaplanan kılıcın incelenip temizlendikten sonra İsrail'de bir müzede sergileneceği belirtildi.

İAO’dan araştırmacı Kobi Sharbit, daha önce de yüzlerce yıl öncesine ait kılıçlarla karşılaştıklarını ama asırlardır su altında olduğu için çok iyi korunan bu kılıcın bir ilk olduğunu vurguladı. Sharbit, bu kılıcın Haçlı Seferleri sırasında denize düşen ya da savaşı kaybeden bir şövalyeye ait olabileceğini düşündüğünü belirtti. Muhabirlerin kılıcın mali değerini sorması üzerine araştırmacı Sharvit "paha biçilemez" yanıtını verdi ve ekledi: Bulduğumuz her eser elbette değerli ancak bu çok, çok özel. Şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla karşılaşmak zamanda yolcuğa çıkarıyor. Asırlar öncesine ait bu kılıcın deniz dibindeki kumların yer değiştirmesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor.

Dalgıçın Kılıcı Bulduğu Anlar GoPro ile Kaydedildi