Sayısız rekoru kaydeden Guinness Dünya Rekorları arasında, bir defa kırıldıktan sonra tekrar kırılamayan bazı rekorlar da bulunuyor. Bu içeriğimizde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulunan, bir defa kırıldıktan sonra bir daha kırılamayan ilginç rekorları bir araya getirdik.

Guinness Dünya Rekorları, 1955 yılında ilk defa insanların kırdıkları çeşitli rekorları kaydetmeye başladı. Guinness Dünya Rekorları, 1955’den bu yana rekor sayıda rekor kaydetmeyi başarmış olabilir. Elbette ki bu rekorlar, doğruluğu ve 'en' sıfatını kesin olarak almış rekorlar.

Guinness’in kayıtlarına girmeyi başaran pek çok rekorun sahibi zaman içinde değişti. Ama bazı rekorlar, kırıldıkları andan beri aynı kişilere ait durumda. Bu haberimizde Guinness Dünya Rekorları’na bir defa girdikten sonra kırılamayan 10 rekora bakacağız.

10. Dünyanın en uzun erkeği ve kadını

Guinness Rekorları başladığından beri birçok insan yaşayan en uzun insan dalında kitaba girmeyi başardı. Ama bu rekorlar sadece o sadece yaşayan insanları kapsıyor. En uzun insan rekoru hala 1940 yılında hayatını kaybeden Robert Wadlow’a ait.

Dünyanın yaşamış en uzun insanı olan Robert Wadlow, 1940 yılında 22 yaşında hayatını kaybettiğinde 2.72 metre boyundaydı. Robert Wadlow, pituiter hipertofisi isimli hastalık nedeniyle durmadan uzuyordu. Uzmanlar, Wadlow 22 yaşında ölmeseydi uzamasının duracağı konusunda emin değiller.

Dünyanın yaşamış en uzun kadını ise Çin’in Hunan eyaletindeki Yujiang köyünde yaşamış Zeng Jinlian’dır. 1982 yılında 17 yaşında hayatını kaybeden Zeng Jinlian, sadece dört aylık bir bebekken anormal bir şekilde büyümeye başladı. Jinlian'ın anormal büyümesi nedeniyle 4 yaşındayken boyu 1.63 metreydi. 16 yaşında boyu 2.48 metre olan Jinlian, 17 yaşında hayatını kaybettiğinde ise 2.51 metre olmuştu.

9. Dünyanın en büyük ofisi

“Dünyanın en büyük ofisi neresidir?” diye düşündüğünüzde muhtemelen ilk bakacağınız yer gökdelenler olur. Ancak gerçek çok farklı. Dünyanın en büyük ofisi, zannedilenin aksine sadece 5 katlıdır. Tabii ki burada önemli olan yükseklik değil ofis alanı ve personel kapasitesidir.

Dünyanın en büyük ofisi, Washington’daki ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon’dur. İçe içe geçmiş beş tane beşgen şeklinde olan Pentagon’un toplam alanı 600.000 metrekare, kullanım alanı ise 340.000 metrekaredir. New York’taki Empire State Binası’ndan üç kat daha fazla alana sahip olan Pentagon’da 31.000 kişiden fazla insan çalışıyor.

8. Dünyanın yaşamış en zengin insanı

Amazon CEO’su Jeff Bezos’un dudak uçuklatan zenginliği dönem dönem haber oluyor. Bezos, şu anda 146.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda. Ancak tüm tarihe baktığımızda dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos değil.

Kişisel servet açısından bakıldığında ABD’deki petrol üretiminin yüzde 90’ını kontrol eden John D. Rockefeller, dünyanın en zengin insanıydı. 1913 yılında Rockefeller’ın kişisel serveti 900 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu sayı, Bezos’unkiyle karşılaştırıldığında çok düşük gelebilir. Ancak Rockefeller’ın kişisel serveti günümüzün enflasyonuyla değerlendirildiği 418 milyar dolar seviyelerinde hesaplanıyor.

7. Dünyanın en fazla gişe geliri elde eden filmi

2019 yılında Avengers: Endgame, vizyona girdikten sonra en yüksek gişe geliri sağlayan film rekorunu Avatar’ın elinden aldı. Endgame, müthiş bir başarı elde ederek gişede 2.797.800.564 dolar elde etti. Ancak gişe gelirleri enflasyona göre ayarlandığında Endgame, rekorun sahibi olamıyor.

Enflasyonla hesaplandığında dünyanın en fazla gişe geliri elde eden filmi 1939 yılında vizyona giren Gone with the Wind oluyor. Film, 1939 yılında vizyona girdiğinde şaşırtıcı bir şekilde büyük bir başarı elde ederek 390 milyon gişe geliri sağladı. Bu gelir, 1939 yılı için çok yüksek bir gişe geliriydi. Gone with the Wind’ın gişe geliri, 2020 yılının enflasyon değerleriyle hesaplandığında 7.2 milyar dolar ediyor. Bu da Endgame’in yakaladığı gişe başarısının iki katından fazla.

Gone with the Wind’ın bilet satış sayıları da oldukça dikkat çekici. Vizyona girdiğinde 78.3 milyon bilet satmayı başaran Avatar’ın karşısında Gone with the Wind, 225.7 milyon bilet satışıyla büyük bir başarıyı elinde tutuyor.

6. Dünyanın en uzun tırnakları

Shridhar Chillal, 66 yıl boyunca hiç kesmediği tırnaklarıyla Guinness Dünya Rekorları’ndaki yerini korumaya devam ediyor. Chillal’in tırnakları rekoru kırdığında 909.6 cm uzunluğundaydı. 14 yaşından beri sol elinin tırnaklarını hiç kesmeyen Chillal’in tırnakları rekor sonrası ise sergilenmek üzere kesildi.

5. En fazla yıldırım çarpması yaşayan insan

Yıldırımların asla aynı yere iki kere düşmediği yaygın bir düşüncedir. Tabii paratonerlerin varlığını düşündüğümüzde gerçeğin böyle olmadığını anlayabiliriz. Peki bir insanın üzerine yıldırım düşme olasılığı nedir? Yapılan hesaplamalar, bir insanın üzerine yıldırım düşmesinin olasılığının 15.300’de 1 olduğunu ortaya çıkıyor. Buradan yola çıkarsak bir insanın üzerine ikinci ya da üçüncü defa yıldırım düşmesi olasılığının çok ama çok düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Ama söz konusu “Yıldırım İletkeni İnsan” lakaplı Roy C.Sullivan olduğunda olasılıklar sayılardan ibaret kalıyor. Sullivan’ın üzerine hayatı boyunca tam 7 kere yıldırım düştü. Şaşırtıcı bir şekilde Sullivan, bu yıldırım çarpmalarının hepsinden sağ kurtuldu. Birçok defa yıldırım çarpan Sullivan’ın neredeyse yanmayan yeri kalmadı. Sullivan, yedi yıldırımdan kurtulduktan sonra intihar ederek hayatına son verdi.

4. Dünyanın en kilolu insanı

Yaşayan en uzun insan rekorunda olduğu gibi yaşayan en ağır insan rekoru da farklı kurallara göre onlarca defa el değiştirdi. Ancak gelmiş geçmiş en kilolu insan rekoru kırıldığı andan beri aynı kişinin elinde bulunuyor. 1941 yılında doğan Jon Brower Minnoch, 635 kiloluk ağırlıyla dünyanın en kilolu insanı listesinin ilk sırasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Hayatı boyunca hep kilolu bir insan olan Minnoch, 12 yaşında 121 kilodaydı. Minnoch, 22 yaşına geldiğinde boyu 1.85 metre olmuştu ama tam 178 kiloya ulaşmıştı. 37 yaşına geldiğinde artık kiloları nedeniyle kalp ve solunum yetmezliği yaşamaya başlayan Minnoch, 1978’de hastaneye kaldırıldı.

635 kilo olarak hastaneye kaldırılan Minnoch’a ekstraselüler sıvı birikmesi tanısı konuldu. Doktorların belirlediği sıkı diyet ve egzersiz programına uyan Minnoch, 16 ayda 419 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı.

216 kilo olarak hastaneden taburcu olan Minnoch, bir yıl sonra yeniden hastaneye döndüğünde 432 kiloya çıkmıştı. Vücudunun birçok yerinde ödemler oluşan Minnoch, yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamadı ve 1983’de hayatını kaybetti.

3. Bir olimpiyatta en fazla madalya kazanan sporcu

Olimpiyatlarda herhangi bir sporda altın madalya almak oldukça zordur. Dünyanın en iyi sporcularının karşı karşıya geldiği müsabakalarda ödül almak için üstün bir çalışmaya ve yeteneğe ihtiyaç var.

Herhangi bir branşta bir altın madalya almak oldukça zorken birden fazla altın madalya kazanmak ne kadar olasıdır? Bu soruyu Michael Phelps’e sormak gerekiyor. Çünkü Phelps, bir olimpiyatta en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu elinde bulunduruyor. Phelps, 2008 Pekin Olimopiyatları'nda 8 altın madalya birden alarak olağanüstü bir başarıya imza atmıştı.

Michael Phelps, kariyeri boyunca 28 olimpiyat madalyası kazanmayı başardı. Bunlardan 23’ü altın, üçü gümüş, ikisi ise bronz. Bu etkileyicisi başarının yanında Phelps, aynı zamanda birçok dalda Guinness Rekoru’nu da elinde bulunduruyor.

2. İki atom bombası saldırısında da hayatta kalan adam

ABD, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima şehrine atom bombası attı. Atom bombası düştüğünde ve sonrasındaki radyasyon ve yanıklar nedeniyle 90.000 ile 146.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Hiroşima’dan iki gün sonra da Nagasaki’ye bir atom bombası yine ABD tarafından atıldı. Buradaki saldırı da 39.000 ile 80.000 arasında insanın ölümüne neden oldu.

200.000’den fazla insanın hayatını kaybettiği bu saldırıların her ikisine de tanık olduğu halde hayatta kalabilen bir insan var: Tsutomu Yamaguchi. Yamaguchi, Hiroşima’ya yapılan atom bombası saldırısı sırasında bir iş seyahati nedeniyle Hiroşima'daydı. Saldırıdan canlı kurtulan Yamaguchi, ailesiyle yaşadığı Nagasaki’ye dönmek üzere yola çıktı ve şehre vardığında bu seferde ikinci atom bombası Nagasaki’ye atıldı. Yamaguchi, bu felaketten de canlı çıktı.

İki atom bombası saldırısından canlı kurtulmayı başaran Yamaguchi, Guinness Dünya Rekorları’nda yer alan en trajik rekorların birinin sahibi. İki atom bombasından da canlı kurtulmayı başaran Yamaguchi, hayatını nükleer silahlara karşı mücadele ederek geçirdi. 93 yaşına kadar yaşayan Yamaguchi, 2010 yılında mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Umuyoruz ki bu rekor hiçbir zaman kırılmaz...

1. En fazla rekor kıran insan

Birçok insan yetenekleri veya başarılarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye çalışıyor. Ancak bir kişi var ki onun mesleği rekor kırmak denilebilir. Ashrita Furman, ne konuda rekor kırdığını umursamadan sadece rekor kırmakla ilgileniyor. Furman, birbirinden garip onlarca alanda kırdığı rekorla şu anda en fazla rekor kıran insan olarak Guinness Dünya Rekorları kitabında yer alıyor.

Ashrita Furman’ın bütün rekorları tabii ki durmuyor. Kırdığı rekorların bir kısmı daha sonra başka insanlar tarafından kırıldı. Furman’ın şu anda 200 rekoru hala duruyor ve bu rekorlar Furman’ın dünyanın en garip rekorlarından birini elinde bulundurmaya devam etmesini sağlıyor.