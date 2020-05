1981’den bu yana, 39 yıldır aktif olarak video oyunu oynayan 90 yaşındaki Mori Hamako, nam-ı diğer Gamer Grandma, dünyanın en eski oyun YouTuber’ı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdi. Kanalında Call of Duty ve Grand Theft Auto gibi oyunlar oynayan Hamako’nun 250 bine yakın abonesi bulunuyor.

Japonya’da yaşayan 90 yaşındaki Mori Hamako, Call of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto 5 (GTA 5) ve Resident Evil gibi aksiyon oyunlarındaki deneyimlerini yüklediği Gamer Grandma adına bir YouTube kanalına sahip, üstelik Hamako’daki oyun tutkusunun yeni başladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Hamako’nun oyunlarla tanışması, 1981 yılına dayanıyor. O yıl, Japonya'da "Famicom" olarak bilinen klasik Nintendo Entertainment System (NES) konsoluna geçmeden önce, oyun yolculuğuna Cassette Vision konsolunda başlayan 90 yaşındaki Hamako, 80'lerin sonuna doğru PC’ye geçerken, 90’larda ise PlayStation ile tanışmış.

Yaptığı röportajlarda hala F1 Race, The Legend of Zelda ve Dragon Quest gibi klasikleri oynamaktan zevk aldığını söyleyen Hamako, YouTube’daki macerasına 2014 başlamış. O tarihten bu yana, Gamer Grandma adlı kanalında Call of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto 5 (GTA 5) ve Resident Evil gibi aksiyon seviyesi yüksek oyunlar oynayan 90 yaşındaki kadın, bugün Japonya’nın en ünlü sosyal medya kişiliklerinden biri.

247 binden fazla abonesinin bulunduğu kanalında yeni bir video yayınlayan Hamako, Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en eski video oyun YouTuber’ı” olarak tanındığını söyledi. Videoda abonelerine teşekkür eden Hamako, onlarsız bu rekora ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

90 yaşındaki Hamako'nun Call of Duty: Modern Warfare'daki meziyetlerini gösterdiği video

Guinness Dünya Rekorları ile bir röportaj gerçekleştiren 90 yaşındaki YouTuber, “Bugünün oyunlarını oynarken filmi izliyormuş gibi hissediyorum. En çok GTA 5’i seviyorum. Grafikler gerçekten çok etkileyici. Adeta bir film gibi” ifadelerini kullandı.

Sağlığı el verdiği müddetçe oyun oynamaya devam edeceğini söyleyen Hamako, “Oyun oynamaya başlarsam hayatın gerçekten ilginç olacağını ve gereksiz şeyler hakkında duyduğum endişelerin azalacağını hissettim” dedi. Günde yedi ila sekiz saatten fazla oyun oynadığını dile getiren 90 yaşındaki YouTuber, yaşlı insanların da vakitlerini oyun oynayarak geçirebileceklerini söyledi.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın Hamako ile yaptığı röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz