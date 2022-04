Halk TV'deki reklamları ve satılan Atatürk odaklı ürünleri eleştiren bir komedyenin gösterisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Komedyene destek verenler olduğu kadar sert bir şekilde eleştirenler de oldu.

Bir topluma önemli şeyler kazandırmış tarihi ve siyasi kişilikler üzerinden ciddi bir ticaret döndüğü apaçık bir şekilde bilinen bir gerçek. Bu kişilere hayranlık ve saygı besleyen insanları hedef alan bu ürünler bazen söz konusu kişinin hoş bir hatırlatıcısı olsa da, bazen işler “Ne alaka ya” dedirtecek kadar saçma bir noktaya gelebiliyor.

Konu Türk haklı olduğunda ise saygı duyulan siyasi figürlerin başında pek tabii ki Mustafa Kemal Atatürk yer alıyor. Atatürk’ü sembolize eden birtakım görsellerin ve kimi zaman da imzasının olduğu ticari ürünlere hemen hemen her yerden ulaşım sağlanabiliyor. Ancak yukarıda da bahsetmiş olduğumuz üzere bu ürünlerin bazılarının konuyla olan alakasızlığı, sırf insanların manevi hislerinin ticari amaçlarla sömürüldüğü hissini yaratabiliyor. Bu konuya stand-up gösterisinde yer veren Emre Can Çalışkan isimli bir komedyenin gösterisinin bir kısmı da konuyu ele alış biçimi sebebiyle sosyal medyanın gündemine oturmuş bulunuyor.

Çalışkan, Halk TV'yi eleştirdiği sırada Atatürk'ün sesini taklit etti

Stand-up gösterisi esnasında muhalefete yakınlığı ile bilinen Halk TV’de yer alan reklamları eleştiren Emre Can Çalışkan, gösterisinde kullandığı cümleler ve yaptığı Atatürk taklidiyle sosyal medyada resmen infial yarattı. Bazı kullanıcılar Çalışkan’ın yaptığında bir yanlış olmadığını ve Atatürk üzerinden yapılan haksız kazancın eleştirildiğini ifade ederken, kimileri ise gösterinin bir parçası olan Atatürk’ün sesinin taklit edilmesini bir hakaret olarak algıladı.

Gösterisinde Halk TV’deki reklamlar için “Bunları var ya Halk TV delirtiyor. Yemin ediyorum bak, orada her şey Atatürk ile ilgili ya, her şey. Tamam, Atatürk'ü hepimiz seviyoruz da Atatürk'lü çay tabağı satmak? Bu, sevginin neresine denk geliyor? Her şey... Atatürk'lü su bidonu, halı.. En son gördünüz mü bilmiyorum; pusula satıyorlardı. Atatürk imzalı falan. Açıyorsun, hep Akdeniz'i gösteriyor. Çakallar... Hangi Türk gencinin Atatürk imzalı bir Samuray kılıcına ihtiyacı olabilir ki? Bunu satıyorlar ya...” ifadelerini kullandığı görülen Çalışkan, devamında giren 10. Yıl Marşı ile Atatürk’ün Halk TV reklamlarında kullanılan ses kaydını taklit ediyor.

