Halo 3'ün PC Platformundaki Test Tarihi Belli Oldu

Orijinal Halo üçlemesini bilgisayarda oynamaya çok uzak değiliz. 343 Industries ekibi, Halo 3 Master Chief Collection’ın bilgisayarlar için olan versiyonunun haziran ayının ilk yarısında çıkacağını duyurdu.

Halo severler, uzun süredir oyunun bilgisayara gelmesini bekliyor. Şimdiye kadar konsol oyuncularının keyifle oynadığı oyunu bilgisayarlarda görmemize çok az bir zaman kaldı. Halo 3 Master Chief Collection yakında bilgisayarlara gelecek.

343 İndustries ekibinin gerçekleştirdiği duyuruya göre oyun, haziran ayının ilk yarısında bilgisayarlarda olacak. Yani oyun, Halo 2’den kabaca 1 ay sonra gelmiş olacak. Katılmak için ise ücretsiz olan Halo Insider programına kayıt yaptırmak gerekiyor.

Halo üçlemesi tamamlanıyor

Yeni oyun hikayenin tamamına erdirilmesi açısından önemli rol oynayacak. Halo 3 Master Chief Collection ile birlikte ana Covenant hikayesi başından sonuna kadar bilgisayarda oynanabilir olacak. Oyunun hikayesini tamamlamak için Xbox’a gerek kalmayacak.

Böylece 343 Industries’in Xbox 360’ın önde gelen oyunlarından olan serisinin bilgisayara nasıl aktarıldığını da görmüş olacağız. Pek çok oyuncu, oyunun ilk versiyonu hatırlamak için fazlasıyla genç. Bu da onlara yeni bir oyun deneyimi sunacak.

Ekipten gelen açıklamaya göre Ring 1’deki dövüşlerin ilk aşamaları şimdiden hazır. Gelecek hafta içerisinde ise bu dövüşleri partnerlerine açacaklar. Hedefleri ise Haziran ayının ilk yarısında Halo 3’ü kullanıcılara açmak.

343 Industries çalışmalarına devam ediyor

Oyunun geliştiricisi olan ekip, oyuncuların Halo 2’de karşılaştığı bazı sorunları çözmek için bir yama yayınladı. Halo 3 de daha stabil hale getirildi. Valhalla bölgesinde yaşanan çakılma sorunu da düzeltildi. Ayrıca oyunlarda bulunan bazı hatalar da giderilmiş oldu.

Halo 3 Master Chief Collection için kullanıcıların Halo Insider profillerini güncellemeleri gerekiyor. Henüz kayıt olmadıysanız bu bağlantıyı kullanarak program hakkında bilgi edinebilirsiniz. Envaiçeşit iblise karşı mücadelenin keyfini çıkarmak istiyorsanız programa bir göz atmanızda fayda var.

Halo serisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.