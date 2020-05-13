Halo 2: Anniversary PC'ye Nasıl İndirilir?

PC oyuncuları, Halo serisinin yenilenen üçüncü oyunu Halo 2: Anniversary'ye nihayet kavuştu. Eğer The Master Chief Collection sahibiyseniz ve Halo 2'yi indirmekte zorlanıyorsanız izlemeniz gereken adımları yazımızda bulabilirsiniz.

Halo 2: Anniversary, Halo: The Master Chief Collection'ın parçası olarak PC oyuncuları için yayınlandı. Popüler seri, PC oyuncuları tarafından bir süredir beklendiği için oyunun gelişi, büyük bir sevinçle karşılandı Serinin yeni oyunu aslında, Master Chief Collection'a bir DLC olarak geldi.

Bazı oyuncular aslen bir DLC olan oyunu indirmekte zorlanabiliyor. Master Chief Collection, tüm paketleri içinde barındıran bir istemci gibi olduğu için indirme süreci nispeten kafa karıştırıcı. Bu yazımızda, oyunu PC'de oynamak isteyenlerin Halo 2: Anniversary'yi Steam veya Microsoft Store'dan nasıl indirebileceğini de anlatacağız.

Halo 2: Anniversary nasıl indirilir?

Halo 2'yi indirmek için önce Halo: The Master Chief Collection'ı bilgisayarınıza kurmanız veya koleksiyona sahip olmanız gerekiyor. Sadece Halo 2'ye sahip olanlar için indirme işlemi, oyun satın alındıktan sonra otomatik olarak yapılıyor. Master Chief Collection sahiplerinin ise Halo 2'yi bilgisayar indirmek için izlemesi gereken adımlar şöyle:

Halo 2: Anniversary'yi istemci üzerinden indirme:

Steam'i veya Microsoft Store'u yeniden başlatın Halo: The Master Chief Collection güncellenmeye başlayacak Güncelleme bittikten sonra Halo: The Master Chief Collection'ı başlatın Options & Career (Seçenekler & Kariyer) bölümünden Options (Ayarlar) ve ardından açılan pencerede Gameplay (Oynanış) seçeneğine gidin Change Installed Files'ı (Yüklü Dosyaları Değiştir) seçin Halo 2'nin altındaki Campaign ve Multiplayer seçeneklerini işaretleyin Son olarak "BACK" düğmesinin üzerindeki "Accept Selection" (Seçimi Kabul Et) seçeneğini tıklayın

Adımları uyguladıktan sonra The Master Chief Collection içinde ekranın üst kısmında Halo 2'nin indirildiğini göreceksiniz. Ayrıca oyundan çıktığınızda indirmeler bölümünde de oyunun indirildiğini görebilirsiniz.

Halo 2: Anniversary'i Steam üzerinden indirme:

Steam kütüphanenize gidin Halo: The Master Chief Collection'a sağ tıklayın Özellikleri seçin ve DLC sekmesine geçin MCC - H2: Multiplayer ve Halo 2: Anniversary kutularını işaretleyin

Bu işlem Halo 2: Anniversary'nin hikaye ve çok oyunculu bileşenlerini The Master Chief Collection'a indirmenizi sağlayacak. Steam'deki indirme boyutu yaklaşık 20 GB ve muhtemelen Xbox Game Pass için de benzerdir.