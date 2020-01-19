Halo: Combat Evolved Anniversary'nin Beta Testleri Başlıyor

Halo: Combat Evolved Anniversary'in geliştiricisi 343 Industries, oyunun bilgisayar için beta testlerinin önümüzde ay başlayacağını duyurdu. Testler beklenenden biraz geç başlayacakken, katılmak için davet gerekiyor.

Oyun geliştiricisi 343 Industries, Halo: Combat Evolved Anniversary'nin bilgisayar için yapılacak beta testlerinin önümüzdeki ay başlayacağını duyurdu. beta testinin tahmin edilenden biraz geç başlayacağı belirtilirken, katılım için 343 Industries'in daveti gerekiyor.

Test için resmi bir kayıt bulunmuyor ancak 343 Industries geliştiricileri katılmak isteyenlerin atması gereken adımları sıraladı. Bunun için doğrulanmış bir e-postanın bulunduğu güncel bir Halo Insider profili, 343'ün iletişim kurabilmesi için bir öneri formu, PC seferi (beta için 343'ün kullandığı terim) ve son DXDIAG'ın profile yüklenmesi gerekiyor.

Combat Evolved Anniversary'nin piyasaya sürülme tarihi belirsiz

343 geliştiricilerinin bildirdiğine göre "sefer" oyunun çeşitli alanlarını içeren içerikle sınırlı olacak. Stüdyonun Steam ve Windows 10 kullanan oyuncular arasındaki platformlar arası peer-to-peer (eşler arası) bağlantıyı, kişiselleştirme için kullanılacak yeni kullanıcı ara yüzünü ve özelleştirilmiş sunucu doğrulamasını test edeceği de belirtilenler arasında.

343 Industries, Halo: The Master Chief Collection oyunlarını bilgisayar için parça parça sunuyor. Seri, kronolojik sırayla ilerliyor ve aralık ayındaki Halo: Reach ile birlikte seri devam ediyor. Sıradaki oyun Halo: Combat Evolved Anniversary'ninse ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı. Xbox One, yayınlanan 6 Halo oyununa da sahip. Bu oyunlar Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST ve Halo 4.

Geçen sene Microsoft, tüm halo oyunlarının yer aldığı Halo: The Master Chief Collection'ın fiyatını açıklamıştı. Halo 3: ODST, 5 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken geriye kalan oyunlar 10 dolarlık bir fiyat etiketiyle oyuncuların karşısına çıkmıştı. Oyunlar Steam ve Microsoft Mağazası aracılığıyla da satın alınabiliyor.

Microsoft, geçen yılın başlarında Halo: The Master Chief Collection'ın PC sürümünde Halo: Reach'in de klasik koleksiyona ekleneceğini açıklamıştı. Şirket, Halo: Reach'in beta testlerini birkaç aydır sürdürüyordu ve artık koleksiyonun ilk parçasının geleceği tarihi açıklamıştı. Halo: Reach, 3 Aralık'ta PC'ye erişime açılmıştı. Halo: Combat Evolved Anniversary'nin ardından Halo 2: Anniversary'nin PC'ye açılması bekleniyor.