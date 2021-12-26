Hamile Kalma İhtimalinizi Nasıl Arttırabilirsiniz?

Hayatınızda yeni bir sayfa açmaya ve bir çocuk sahibi olmaya karar verdiniz, tebrikler. Ancak o işler o kadar kolay olmuyor. Hamile kalmak için yalnızca korunmasız cinsel ilişkiye girmek yeterli değil. Bazı dönemleri takip etmeli, kendinize iyi bakmalı ve kötü alışkanlıklarınızdan uzak durarak doğurganlığınızı artırmalısınız.

Pek çok çiftin en büyük hayali çocuk sahibi olmaktır. Ancak maalesef çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çift bu amacına kolay kolay ulaşamıyor. Çünkü sağlıklı yumurtalar ve sağlıklı spermler olmadan bu olay pek de kolay değil. Daha önce buradaki yazımızda erkeklerin sperm kalitesini nasıl arttıracağından bahsetmiştik. Ancak hamilelik için erkek doğurganlığından daha çok kadın doğurganlığının önemi vardır.

Hamile kalma ihtimalinizi ve doğurganlığınızı arttırmak için bazı dönemleri takip etmeli, kendinize iyi bakmalı ve kötü alışkanlıklarınızdan uzak durmalısınız. 30 yaş üzeri kadınların her ay hamile kalma ihtimalinin yalnızca %20 olduğunu ve bu konuda gerekli çabayı sarf etmeniz gerektiğini unutmayın. Hamile kalma ihtimalinizi nasıl artırırsınız gelin biraz daha yakından bakalım.

Hamile kalma ihtimalini ve doğurganlığı artırma yöntemleri:

Adet döngünüzü kaydedin.

Yumurtlama döneminizi takip edin.

Doğurganlık döneminde cinsel aktivitenizi düzenleyin.

Vücut ağırlığınızı sağlıklı düzeyde tutun.

Doğum öncesi vitaminlerine erkenden başlayın.

Sağlıklı gıdalara yönelin.

Yorucu egzersizlerden kaçının.

Kötü alışkanlıklarınızı bırakın.

Yaşa bağlı doğurganlığın farkında olun.

Ne zaman bir uzmana görünmeniz gerektiğini bilin.

Adet döngünüzü kaydedin:

Unutmayın, neredeyse her kadının adet döngüsü kendine özeldir. Bazıları düzenli, bazıları düzensiz olabilir ancak bu noktada önemli olan bu döngüyü sağlıklı bir şekilde takip edebilmektir. Amerikan Hamilelik Derneği bir yumurtanın yalnızca 12 - 24 saat arası verimli olduğunu, spermin ise vücuda girdikten sonra 5 gün boyunca verimli kalabildiğini söylüyor.

Yumurtlama döneminizi takip edin:

Yumurtlama dönemi de kişiden kişiye değişmekle beraber adetten iki hafta önce yumurtlama en yaygın olandır. Ortalama ise 12 - 16 gün arasındadır. Yumurtlama dönemleri yaşa ve farklı etkenlere göre değişiklik gösterebilir. Bu süreci takip edebilmek için piyasada bulabileceğiniz evde yumurtlama tahmin kitlerini kullanabilirsiniz. Yumurtlama sonrası vücut ısısı artacağı için bu da etkili takip yöntemlerinden biri olarak kabul edilir.

Doğurganlık döneminde cinsel aktivitenizi düzenleyin:

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği, hamile kalmak için en verimli olan günlerin ayda 6 gün olduğunu söylüyor. Yumurtlama günü ve öncesindeki 5 gün, hamile kalmak için en verimli günlerdir. Bu dönemde her gün cinsel ilişkiye girmekle iki günde bir girmek arasında pek fark yok ancak iki günde bir yaşanan cinsel ilişkinin çiftler için daha uygun olduğu söyleniyor. Hamile kalmak için önerilen farklı uygulamaların ya da pozisyonların işe yaradığına dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Vücut ağırlığınızı sağlıklı düzeyde tutun:

Vücut kitle endeksine göre normal kilonun üzerinde olan kadınların iki kat, normal kilonun altında olan kadınların ise normalden dört kat daha zor hamile kaldıkları görülmüştür. Kilolu kadınlardaki fazla östrojen yumurtlamayı engellerken normalden zayıf kadınlarda düzenli adet döngüsü ve dolayısıyla düzenli yumurtlama olmaz. Erkeklerin kilolu olması da aynı olumsuz etkiyi yapacaktır. Çiftin her ikisinin de kilolu olması ise gebelik ihtimalini %55 ile %59 oranında azaltır.

Doğum öncesi vitaminlerine erkenden başlayın:

Hamilelik sürecinde bebeğin ve annenin sağlığı için folik asit başta olmak üzere alınması gereken bazı vitaminler var ancak bu vitaminlere önceden başlamak hem hamile kalma ihtimalini arttırır hem de çok daha sağlıklı bir hamilelik geçirmenize yardımcı olur. Hamile kalmadan bir ay önce günde 400 mcg folik asit almaya başlamak, bebeğin beyin ve omurga gelişimi için oldukça etkilidir.

Sağlıklı gıdalara yönelin:

Hem kilo kontrolü hem de sağlıklı bir beden için hamilelikte olduğu gibi hamilelik öncesinde de yediklerinize dikkat etmelisiniz. Hem anne hem de baba adaylarının yüksek cıva içeren deniz ürünlerinden ve kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Bunun yanı sıra yemeniz önerilen gıdalar şu şekilde;

Meyve ve sebzeler

Yağsız proteinler

Kepekli tahıllar

Süt ürünleri

Sağlıklı yağ içeren gıdalar

Yeşil yapraklı sebzeler

Brokoli

Bol tahıllı ekmekler

Fasulye

Portakal

Yorucu egzersizlerden kaçının:

Hareketli bir yaşam sürmek ve düzenli egzersiz yapmak her zaman iyidir. Ancak hamile kalmak istiyorsanız sık sık yorucu egzersiz yapmaktan kaçınmalısınız. Human Reproduction dergisinde yayımlanan bir makaleye göre yorucu egzersizlerin yumurtlamayı engelleme ihtimali bir hayli yüksek.

Kötü alışkanlıklarınızı bırakın:

Uyuşturucu madde ve sigara zaten ölümcül zararlara sahip olmalarının yanı sıra aynı zamanda hamilelik ihtimalini de düşüren maddelerdir. Sigarada bulunan nikotin ve karbon monoksit yumurta kaybına neden olur. Uyuşturucu maddelerin ne olduğu zaten belli. Hamilelikte alkolden kesinlikle uzak kalınması gerektiği biliniyor, bununla beraber düzenli alkol tüketimi aynı zamanda doğurganlığı da azaltıyor. Zaten kullanılmaması gereken bu maddelerden hem hamilelik öncesinde hem de hamilelik sırasında mutlaka uzak durun.

Yaşa bağlı doğurganlığın farkında olun:

Kadınlar yaşlandıkça yumurta miktarı azalır ve yumurta kalitesi düşer. Kadın doğurganlığı 30 yaşında düşmeye başlar. 37 yaşından sonra bu düşüş hızlanır ve 40 yaşından sonra artık keskin bir viraja girmiş olur. Yaş ile birlikte gelen bazı hastalıklar da kadın doğurganlığını azaltmaktadır.

Ne zaman bir uzmana görünmeniz gerektiğini bilin:

Eğer kadın 35 yaşın altındaysa ve 1 yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye girmesine rağmen hamile kalmıyorsa bir doğurganlık uzmanına danışabilir. Eğer kadın 35 yaşın üzerindeyse ve 6 ay boyunca korunmasız cinsel ilişkiye girmesine rağmen hamile kalmıyorsa kısırlık testi yaptırabilir. Yani bu konuda acele etmenize gerek yok ancak gerektiği durumda bir uzmana görünmekten çekinmemelisiniz.

Hamile kalma ihtimalini ve kadın doğurganlığını arttıran yöntemlerden bahsederek yapmanız ve yapmamanız gerekenleri anlattık. Burada anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Her vücut benzersizdir. Bu nedenle aklınızda soru işaretleri varsa ya da bir sorun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.