Hamileliğin İlk Belirtileri: Vücuttaki İlk Değişimler

Gebeliğin ilerleyen aylarında görülen değişimler gözle görülür türdendir ancak ilk hafta ve aylarda görülen hamileliğin ilk belirtileri yalnızca anne adayı tarafından hissedilen değişimlerdir. Endişe verici olmayan ve hamilelik sürecinin ilk zamanlarında tüm anne adaylarında görülen hamileliğin ilk belirtileri neler gelin yakından bakalım.

Daha önce bir gebelik yaşamadıysanız ya da konu ile ilgili bilginiz yeterli değilse bazı yerlerde gördüğünüz ‘Hamilelik şüphesi’ tanımı size anlamsız gelebilir. Hamilelik şüphesi demek, hamileliğin ilk belirtileri olarak isimlendirilen vücuttaki değişimlerdir. Hamileliğin ilk belirtileri genel olarak ilk haftalarda, henüz hamilelik hücresel düzeyde ilerlerken görülür ve bu nedenle yalnızca anne adayı tarafından fark edilir.

Hamileliğin ilk belirtileri ile birlikte anlaşılır ki anne adayının vücudu, gebelik sürecine ve yavrusunu geliştirmeye hazırlanıyor. Bazı beklenmedik değişimler olsa da bu belirtilerden hiçbiri sizi korkutmasın. Çünkü hamileliğin ilk belirtileri genel olarak tüm anne adaylarında benzer değişimler yaratır. Anlatacağımız belirtiler nedeniyle kesin bir yargıya varmayın ancak gebelik şüphesi ile doktorunuza başvurarak gebelik testi yaptırmayı düşünebilirsiniz.

Hamileliğin ilk belirtileri ve vücuttaki bazı değişimler:

İmplantasyon kanaması ve kramp, Vücut ısısı artışı, Çarpıntı, Normal olmayan yorgunluk, Göğüste karıncalanma, ağrı, büyüme, Sık idrara çıkma, Normal olmayan ruh hali değişiklikleri, Şişkinlik, kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıkları, Koku hassasiyeti, Bulantı ve kusma da hamileliğin ilk belirtileri arasında.

İmplantasyon kanaması ve kramp:

Hamileliğin ilk 4 haftasında her şey hücresel düzeyde gelişmektedir. Daha sonra fetüse dönüşecek hücre grubu olan blastosist, hamileliğin 10 ile 14. günü arasında rahmin astarı olan endometriuma implante edilir ve bu nedenle implantasyon kanaması gerçekleşebilir. Adet kanamasından farklı olan implantasyon kanaması, anne adaylarının %28’inde görülür. Çok yoğun olmayan kramp ve ağrı ile birlikte en fazla 3 gün sürecektir. Bu süreçte alkol, sigara gibi maddelerin tüketimi kesilmelidir.

Vücut ısısı artışı:

Hormonlarda yaşanan değişim nedeniyle tıpkı menopoz döneminde olduğu gibi gebeliğin ilk dönemlerinde yaşanan, normal olmayan vücut ısısı artışı da hamileliğin ilk belirtileri arasındadır. Normal olmayan vücut ısısı, yüksek ateş anlamına gelmiyor. Ancak anne adayı normalde yaptığı aktivitelerde daha fazla terlemeye, normal ısıdaki bir odada bile sıcak hissetmeye başlayabilir ve daha hafif kıyafetler giyme ihtiyacı duyabilir.

Çarpıntı:

Hamileliğin 8 ile 10. haftalarında, anne adayında yoğun olmamakla birlikte normal olmayan kalp çarpıntısı görülebilir. Bunun nedeni, bu süreçte kalbin çok daha yoğun ve hızlı kan pompalıyor olmasıdır. Hormon değişimi kaynaklıdır ve fetüsün ihtiyacı olan kanı ona göndermek için kalp hızlanır. Genel olarak anne adayları için soru teşkil eden bir durum değildir ancak daha önce tanısı konulmuş bir kalp rahatsızlığınız varsa bu süreçte doktorunuza danışarak düşük dozda ilaçlar alabilirsiniz.

Normal olmayan yorgunluk:

Çarpıntı ve vücut ısısı artışı gibi hamileliğin ilk aylarında görülen yorgunluk da hormon değişimi kaynaklı bir durumdur. Vücutta progesteron seviyesinin artması, anne adayının çok daha yorgun ve uykulu hissetmesine neden olacaktır. Bu süreçte anne adayının kendini bitkin hissetmesi normaldir. Düzenli bir gece uykusu, bu yorgunluk hissini azaltacaktır. Yine bu dönemde serin bir odada uyumak çok daha rahat bir uyku uyumanızı sağlayacaktır.

Göğüste karıncalanma, ağrı, büyüme:

Anne adayının vücudunda yaşanan hormon değişikliklerine bağlı olarak, gebeliğin 4 ile 6. haftasında göğüste hassaslaşma ve şişme görülebilir. Birkaç hafta sonra, vücudun hormonlara alışması ile birlikte bu durum da ortadan kalkacaktır. Hormon seviyesinde yaşanan değişiklikler bir süre daha devam edeceği için aynı durum gebeliğin 11. haftasında yeniden yaşanabilir. Bu dönemde göğüs ucunda koyulaşma görülmesi de hamileliğin ilk belirtileri arasındadır.

Sık idrara çıkma:

Hamileliğin ilk belirtileri arasında en yaygın görülen sık idrara çıkma durumu, kalbin hızlı kan pompalaması ile ilgili bir durumdur. Kalp çok kan pompaladığı zaman böbrek de daha çok çalışır ve daha çok sıvı işler. Bunun sonucu olarak da anne adayı daha sık idrara çıkma ihtiyacı hisseder. Tamamen normal olan bu durum nedeniyle kaybettiğiniz sıvıyı yerine koymak için daha fazla su içmeniz ve olası idrar kaçırma kazalarını önlemek için daha sık tuvalete gitmeniz öneriliyor.

Normal olmayan ruh hali değişiklikleri:

Hamileliğin ilk belirtileri arasında görülen normal olmayan ruh hali değişiklikleri, hamilelik beyni denilen fizyolojik etkiden farklıdır. Hamilelik beyni anne adayını biraz dalgın yaparken, östrojen ve progesteron seviyelerindeki artışla yaşanan ilk dönem ruh hali değişiklikleri anne adayını daha duygusal ve sinirli yapabilir. Hamileliğin ilk döneminde görülen ruh hali değişiklikleri normaldir ancak bu durum anne adayını ya da çevresini rahatsız edecek bir noktaya geldiyse bir uzmanla görüşmek gerekebilir.

Şişkinlik, kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıkları:

Anne adayında yaşanan hormon değişikliklerine bağlı olarak, adet dönemi semptomlarına benzer şişkinlik görülmesi de hamileliğin ilk belirtileri arasındadır. Kabızlık ve benzeri diğer bağırsak rahatsızlıkları görülmesi de normal kabul edilir çünkü anne adayının vücudunda yaşanan hormon değişiklikleri metabolizmayı ve sindirim sistemini yavaşlatabilir. Yine aynı nedenden dolayı gebeliğin ilk aylarında kilo alma hızı da artabilir. Lifli gıdalara ağırlık vermekte yarar var.

Koku hassasiyeti:

Neden olduğu bilinmemekle beraber hamileliğin ilk belirtileri arasında en yaygın olarak görülen durum, anne adayında başlayan koku hassasiyeti ve bu nedenle bazı yiyeceklerden kaçınma halidir. 1922 - 2014 yılları arasında pek çok gebe kadın üzerinde yapılan çalışmada, hamileliğin ilk 3 ayında neredeyse tüm gebe kadınlarda koku hassasiyeti yaşandığı görülmüştür. Bu durumun, evrimsel süreçte annenin kendini ve yavrusunu zehirli maddelerden korumak için geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğu düşünülüyor.

Bulantı ve kusma da hamileliğin ilk belirtileri arasında:

Koku hassasiyetine bağlı olarak görülmekle birlikte, gebeliğin 4 ile 6. haftasında başlayan sabah bulantıları ve kusma da hamileliğin ilk belirtileri arasında yaygın olarak görülür. Tıpkı koku hassasiyeti gibi sabah bulantılarına da neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor ancak hormon değişimi kaynaklı olma ihtimali bir hayli yüksek. İlk 3 aylık dönemde yoğun olan sabah bulantısı, ikinci 3 ayda giderek azalacaktır. Bu dönemde sabah uyanır uyanmaz birkaç tuzlu kraker yemek ve bol su içmek, bulantının etkisini azaltacaktır.

Hamileliğin ilk belirtileri ile birlikte anne adayının vücudunda yaşanan bazı değişimlerden bahsettik. Burada anlattığımız belirtiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tarafından onaylanmamış hiçbir test ya da belirti, hamilelik konusunda kesin bir yargı sunmaz. Ancak bu belirtileri gördüğünüz zaman hamilelik şüphesi ile doktora başvurabilirsiniz.