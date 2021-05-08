Formula 1'de 2021 sezonunun dördüncü ayağı olan İspanya GP için sıralama turları tamamlandı. Yarışa pole pozisyonundan başlayacak pilot Hamilton oldu.

Formula 1'de 2021 sezonu oldukça heyecanlı başladıktan sonra geçtiğimiz hafta Portekiz'de beklentileri pek de karşılayamayan bir yarış izlemiştik. Portekiz'den bir hafta sonra Barcelona'da İspanya GP haftasonu başladı.

Şimdiye kadar yalnızca ön çizgiden başlayan pilotların kazandığı İspanya'da sıralama turları da haliyle büyük önem taşıyor. Türkiye saati ile 16.10'da başlayan sıralama turları büyük çekişmeye sahne oldu. İlk çizgiye yerleşen pilotlar ise Hamilton ve Verstappen oldu.

İlk seansta Tsunoda sürprizi

Eski pistlerden olan Katalunya Pisti de diğer klasik pistler gibi kaçış alanlarının az olduğu, kum havuzlarının asfalta çok yakın konumlandırıldığı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu pistte farklı sürüş tekniklerine göre ilk ya da son sektörde daha hızlı olmak mümkün oluyor.

Sıralama turlarının ilk bölümünde elenen pilotlar Nikita Mazepin, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve sürpriz bir şekilde Yuki Tsunoda oldu. Tsunoda'nın takım arkadaşı Pierre Gasly ilk seansı 5. sırada tamamladı.

İkinci seansta elenen isimler ise Giovinazzi, Russell, Vettel, Gasly ve Stroll oldu. Lance Stroll, bir saniyenin 1000'de 8'i ile son seansa kalma şansını kaçırdı. Elenen pilotların zamanlarının çok yakın olduğu gözlerden kaçmadı.

Avantaj Hamilton'da

Sıralama turlarının son seansında Perez, 13. virajın çıkışında, çakılların üzerinden dönmeye çalışırken spin attı. Bu sorunun ardından sıralama turlarına devam edebilen Perez, sıralama turlarını 8. sırada tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan isim Mercedes takımından Hamilton olurken, ilk çizgide onun yanında Red Bull takımından Verstappen yer aldı. Böylece Lewis Hamilton, tarihte 100 pole position başarısına erişen ilk pilot olmayı başardı. Üçüncü sırayı ise Bottas aldı.