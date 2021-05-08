İngiltere hükümeti, 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye aldığını açıklamıştı. Bu durum,İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışı ve Şampiyonlar Ligi finali gibi etkinlikleri vurabilir.

Koronavirüs salgını ile mücadele için Türkiye tam kapanmaya geçmiş, böylece vaka sayılarının azaltılması amaçlanmıştı. Turizm'den önemli döviz beklentisi olan Türkiye, yurt dışından gelecek ziyaretçilere bazı kolaylıklar sağlanacağını açıklamıştı. Bu kolaylıklar arasında PCR testi uygulanmaması, karantina olmaması gibi tartışmalı kararlar vardı.

Birleşik Krallık, özellikle Hindistan'dan gelecek kişilerin Türkiye'yi ara istasyon olarak kullanıp gelebileceğinden çekindiği için Türkiye'yi de açıkladıkları kırmızı listeye aldı. Bu listedeki ülkelerden gelen kişiler karantinaya girmek zorunda. Bu durum, Vodafone Park'ta yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Finali ve InterCity İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 Türkiye GP'sini tehlikeye atabilir.

Formula 1 yönetimi durumu değerlendiriyor

Geçtiğimiz yıl en beğenilen yarış olan Türkiye GP'sinin bu yıl da Kanada'nın yerine takvime girmesi büyük sevinçle karşılanmıştı. Geçtiğimiz yıl Hamilton'ın 7. şampiyonluğuna sahne olan pist, 9 yıllık aranın ardından Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1'de yer alan toplamda 10 takım bulunuyor. Bu takımlardan McLaren, Aston Martin, Alpine, Red Bull Racing, Mercedes-AMG ve Williams'ın merkezleri ise İngiltere'de bulunuyor. Haliyle İngiltere'nin aldığı karar yarışı etkileyebilir. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bir F1 sözcüsü, "Birleşik Krallık hükümeti tarafından yapılan seyahat kısıtlaması açıklamasının farkındayız, durumu değerlendiriyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla açıklama yapacağız" dedi.

Öte yandan kısıtlama, yarış dönemindeki vaka sayılarına göre hafifletilmiş olabilir. Ayrıca, takımların yarış organizasyonunun dışındaki kişilerle arasına mesafe koyarak bir güvenli koridor oluşturulması da Formula 1 yönetiminin alternatifleri arasında yer alacaktır. Bir başka olasılık ise takımların Birleşik Krallık'a dönmeden, bir sonraki etap için doğrudan Fransa'ya geçmesi.

İngiliz hükümetinin ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinin de İngiltere'de oynanmasını istediği biliniyor. Vodafone Park'ta yapılması planlanan finalde de iki İngiliz takımı Manchester City ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Chelsea kupayı kazanır, sonrasında kendi liginde ilk 4'ün dışında kalırsa TSL şampiyonu da seneye Şampiyonlar Ligi'nde öneleme oynamak zorunda kalacak.