Efsanevi F1 pilotu Lewis Hamilton, Mercedes ortaklarından INEOS'a verdiği röportajda en sevdiği, en zorlandığı ve en başarılı olduğu yarışın İstanbul GP'si olduğunu açıkladı.

Formula 1 2021 sezonunda Mercedes ile birlikte yarışmaya devam edecek Lewis Hamilton, Mercedes ortaklarından INEOS’a verdiği minik bir röportajda İstanbul GP’si hakkında yorumlarda bulundu.

Hatırlayacağınız üzere İstanbul GP’sinde epey zorlanani, pistin zorluğundan ve kayganlığından dolayı şikayetlerini dile getiren Hamilton, en sevdiğiniz, en zorlandığınız yarış gibi soruların neredeyse hepsine Türkiye cevabını verdi.

İşte Hamilton'ın verdiği cevaplar:

Formula 1'in eski spikeri Okay Karacan, Hamilton'ın verdiği röportajı kendi Instagram sayfasında paylaşarak, "Ne güzel Turkey diyor kral" ifadelerini kullandı. INEOS’tan Tom Crotty ve Lewis Hamilton arasında geçen diyalog şu şekilde oldu;

-Son sezonla alakalı, sadece tek bir kelimeyle cevap verebileceğin 6 tane sorum var. Anlaştık mı?

-Anlaştık.

-En favori yarış?

-Türkiye.

-En zor yarış?

-Türkiye.

-En iyi performans sergilediğin yarış?

-Türkiye.

-En zor hafta sonun?

-Türkiye.

-Pistteki en kapışmalı an?

-Kimse o kadar zorlayıcı değildi ama yine de Türkiye.

-En favori an?

-Avusturya’da ıslak pistteki sıralama turları.