Hareket Halindeki Bir Otomobilin Üstüne Yıldırım Düşerse Ne Olur?

Kış aylarının sert hava koşullarında araç kullanırken yıldırım çarpması riskiyle karşılaşırsanız neler yaşanacağını, Faraday kafesi etkisinin sizi nasıl koruduğunu ve araç elektroniğinin bu durumdan nasıl etkilendiğini detaylarıyla inceliyoruz.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Kış mevsiminin o gri ve sert yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, yollarda sadece kar ve buzla değil, aynı zamanda ani fırtınalarla da mücadele ediyoruz. Otomobille seyir halindeyken gökyüzü karardığında ve şimşekler çakmaya başladığında, pek çok sürücünün aklına tek bir soru geliyor: Ya bu devasa enerji benim aracımı hedef alırsa?

Halk arasında yaygın olan "lastikler kauçuktur, elektriği iletmez ve sizi korur" düşüncesi aslında tek başına büyük bir yanılgıdan ibarettir. Binlerce metrelik hava boşluğunu aşarak gelen yıldırım enerjisi, birkaç santimetrelik lastik parçasını kolayca aşabilir; ancak sizi asıl koruyan şey lastikler değil, aracınızın o metal gövdesidir.

Otomobilde yıldırım çarpmasına karşı koruma: Faraday kafesi etkisi

Başlıksız-1

Aracınızın metal gövdesi, bir yıldırım çarpması anında Faraday kafesi görevi görür. Bu fizik kuralına göre elektrik akımı, iletken bir yüzeye çarptığında iç kısma girmek yerine dış yüzeyden akar ve doğrudan toprağa iletilir. Yani siz o devasa patlama sesini duyup ışığı görseniz de metal kabuk sayesinde akım size dokunmadan etrafınızdan geçip gider.

Ancak bu durum, aracınızın tamamen hasarsız kalacağı anlamına gelmez. Modern otomobiller birer tekerlekli bilgisayar olduğu için yıldırımın yarattığı devasa elektromanyetik dalgalar aracın beynini (ECU), sensörlerini ve eğlence sistemlerini bir anda kullanılmaz hâle getirebilir. Fiziksel olarak güvende olsanız da aracınız o saniyeden sonra elektronik bir enkaza dönüşebilir.

Olası bir yıldırım senaryosunda dikkat etmeniz gerekenler:

Başlıksız-1

  • Pencere ve Metal Parçalar: Yıldırım riski varken camları tamamen kapatmalı ve araç içindeki metal kapı kolları gibi parçalara dokunmamalısınız.
  • Dış Donanımlar: Tavan üstü bagajlar veya radyo antenleri yıldırımın hedefi olma ihtimalini artırabilir.
  • Güvenli Alan: Fırtına çok şiddetliyse aracınızı güvenli bir yere çekip motoru durdurarak metal aksamlardan uzak durmak en mantıklı seçenektir.
Peki siz hiç hareket halindeyken yıldırım riskiyle karşılaştınız mı? Yaşadığınız deneyimi bizimle paylaşmayı unutmayın...

