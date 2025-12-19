Honda, 2 Ülkede Otomobil Üretimini Durduracak: İşte Yeni Krizin Nedeni!

Japon otomobil devi Honda'nın Japonya ile Çin'deki bazı fabrikalarında üretim kesintileri olacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bu kesintinin nedeni, otomotiv sektörünün tamamını etkileme ihtimali bulunan yeni bir çip krizi. İşte yaşananlar...

Türkiye'de de çok sevilen Japon otomobil devi Honda ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bloomberg, Honda'nın Japonya ile Çin'de bulunan fabrikalarında üretimin kısa süreli durdurulacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre Honda'nın Japonya'daki bazı fabrikalar 5-6 Ocak 2026, Çin'deki bazı fabrikalar ise 29 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışmayacak.

Peki Honda cephesinde neler yaşanıyor? Dev firma, neden üretim yapamayacak? Gelin otomotiv sektöründe yaşanan bu kritik ve aslında tüm firmaları ilgilendiren bu gelişmenin detaylarına hızlıca bakalım.

Honda'nın üretimi durdurma nedeni: Çip krizi!

COVID-19 pandemisini hatırlayan okurlarımız vardır. Küresel çapta yaşanan kapanmalar, otomotiv sektörünü çok sert vurmuştu. Üretimler aksamış, yarı iletken üreticilerinin yetişememesi sonucunda stokta araba kalmamıştı. Hâl böyle olunca otomobil alım satım işleri, tabiri caizse karaborsa hâline gelmişti.

İşte Honda'nın üretimi durduracak olmasının temel nedeni de yeni bir çip krizinin yaşanmaya başlamış olması. Ancak bu kez krizin sebebi COVID-19 değil, Donald Trump'ın Çin düşmanlığı. Peki tam olarak neler yaşandı?

Donald Trump'a boyun eğen Hollanda, krize neden oldu!

Donald Trump ve ekibi, Hollanda'da hizmet veren Çinli yarı iletken üreticisi Nexperia hakkında bazı "lobi çalışmaları" yürüttü. Buna karşı koyamayan Hollanda hükûmeti, Nexperia'ya ve Hollanda'da bulunan tüm varlıklarına el koydu. Hollanda, Nexperia'da çok ciddi yönetim eksikleri olduğunu ileri sürdü. Ayrıca firmanın Avrupa dışına gideceği söylentileri ortaya atıldı. Tabii tüm bunlar, Donald Trump'ın yaptığı baskının görünen yüzüydü.

Tüm bunlar yaşanırken Çin hükûmetinden cevap gecikmedi. Nexperia hakkında yeni karar alan Çinli yetkililer, üretilen çiplerin ihraç edilmesini yasakladı. Hollanda ile Çin arasındaki görüşmeler ile ortam yumuşadı ve yaptırımların kısmı olarak kaldırılmasına karar verildi. Hâl böyle olunca bugün Honda'nın üretimi aksadı. Bakalım yarın hangi firmadan benzer bir açıklama gelecek...