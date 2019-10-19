Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikleti olan LiveWire’ın üretimini bir sorun nedeniyle durdurmuştu. Şarj ile ilgili bildirilen sorunun tek bir araçta olduğunun açıklanmasının ardından şirket, elektrikli motosikleti LiveWire'ın üretimine ve teslimatlarına yeniden başladı.

Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletinin üretimini ve teslimatını bu hafta başlarında “standart dışı bir durum” olarak tanımladığı sorunları keşfettikten sonra durdurdu. Harley-Davidson, halihazırda yoldaki LiveWire motosikletlerinin hiçbirini geri çağırmadı. Üretimi ve teslimatları durdurduktan sonra ek test ve analizlere başladı.

Harley-Davidson bu süreçte standart dışı sorunun ne olduğunu açıklamadı, ancak o zamandan beri bir motosiklette şarjla ilgili bir sorun olduğunu öğrenildi.

Motosiklette genel bir sorun olmadığı belirlendi

Harley-Davidson “Bu hafta titiz bir analiz yaptıktan sonra LiveWire üretim ve teslimatlarına devam ettik.” dedi. “Müşteriler LiveWire motosikletlerini sürmeye devam edebilir ve motosikleti herhangi bir şekilde şarj edebilirler. LiveWire üretimini geçici olarak durdurma, tek bir motosiklette bulunan ve standart olmayan bir sorun olduğunu onaylamamıza izin verdi.” Şirket, kalite güvence önlemlerinin tasarlandığı gibi çalıştığını da sözlerine ekledi.

Harley-Davidson’ın premium içten yanmalı kruvazör motosikletlerini tamamlayacak olan LiveWire, 2019’da üretime girdi. 105 beygir gücündeki motosiklet, 29.799 dolarlık fiyatı ile şirketin ilk elektrikli motosikleti olarak piyasada yer alıyor. Bayilere teslimat ise 27 Eylül’de başladı.