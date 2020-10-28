Motosikletleriyle dünyanın dört bir yanındaki motor tutkunlarını memnun etmeyi başaran Harley Davidson, yeni elektrikli bisikleti Serial 1'i resmen duyurdu.

Dünyanın en ünlü motosiklet markalarından biri olan Harley Davidson, geleceğini müjdeledikten neredeyse bir yıl sonra Serial 1 adlı yeni elektrikli bisikletini resmen duyurdu. Şirket ayrıca elektrikli bisiklet bölümünün Serial 1 Cycle adlı ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Her şeyden önce; Harley Davidson’ın Serial 1 ismini öylesine koymadığını belirtelim. Bu isim, şirketin 1903’te üretilen en eski motosikletinin “Serial Number One”a bir gönderme. Ancak beyaz lastikleri, deri sele ve gidonuna ek olarak siyah tasarımıyla Serial 1’in Serial Number One’dan çok daha ‘modern’ olduğu su götürmez bir gerçek.

Harley Davidson, söz konusu elektrikli bisikletinin teknik detaylarını paylaşmadığı için şu an için elimizde kesin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte fotoğraflara bakarak bisikletin elektrikli motorunun gövdesinin ortasında yer aldığını, far ve stoplarının gövdeye entegre olduğunu ve bataryanın gidonun altında bulunduğunu tahmin etmek zor değil.

Harley Davidson, geçtiğimiz yıl Milano’da düzenlenen EICMA Motosiklet Fuarı’nda üç yeni elektrikli bisiklet prototipi göstermişti ve Serial 1, onlardan biri değildi. Serial 1’in marka sorumlusu olan Aaron Frank, yeni elektrikli bisikletin, bisikletleri mümkün olduğunca basit ve sezgisel hale getirmek için atılan adımlardan biri olarak yorumladı.

COVID-19 pandemisi, otomobil sektörü gibi elektrikli bisiklet sektörünü de harekete geçirdi zira toplu taşımadan uzak durmak isteyen ancak otomobil alamayan ya almayan kişiler, çareyi elektrikli bisikletlerde buluyor. Bu nedenledir ki BMW, Audi, Jeep, Ford gibi otomotiv devleri, son dönemde elektrikli bisikletlere daha fazla önem vermeye ve üzerinde durmaya başladı. Bu arada Harley Davidson’ın Series 1’i Mart 2021 itibarıyla satışa sunacağını bildirdiğini de aktaralım.