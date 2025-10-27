HarmonyOS 6 Güncellemesi Alacak Tüm Huawei Cihazlar Açıklandı

Huawei, büyük yeniliklerle dolu yeni güncellemesi HarmonyOS 6'yı geçen hafta duyurmuştu. Peki güncelleme, hangi Huawei cihaza ne zaman gelecek?

Son zamanlarda OPPO’dan Xiaomi’ye, HONOR’dan vivo’ya kadar birçok akıllı telefon devi, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemelerini duyurmaya başlamıştı. Tabii ki en beklenen markalardan biri de Huawei’ydi. Şirket, geçtiğimiz hafta nihayet **HarmonyOS 6’yı **resmen duyurdu.

HarmonyOS 6 güncellemesi, daha iyi yapay zekâ entegrasyonu, geliştirilmiş performans, daha iyi cihaz uyumluluğu, yepyeni özellikler başta olmak üzere sayısız özelliği Huawei cihazlara getiriyordu. Peki bu güncelleme hangi Huawei cihazlar için yayımlanacak. İşte **HarmonyOS 6 alacak tüm cihazlar **ve güncelleme tarihleri.

HarmonyOS 6 alacak tüm cihazlar

Ekim 2025

Huawei Mate 70

Huawei Mate 60

Huawei Mate X6

Huawei Mate X5 series

Huawei Pura 80

Huawei Pura 70

Huawei Pura X series

Huawei Pocket 2 Series

Huawei Nova 14

Huawei Nova 13

Huawei Nova 12

Huawei Nova Flip

Huawei Nova Flip S

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 & 2023)

Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)

Huawei MatePad 11 Pro (2024)

Huawei Mate XT

Huawei Mate XT Ultimate Design

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)

Huawei MateBook Pro

Huawei Watch 5

Huawei Watch GT 5 Series

Huawei FreeBuds 6

Huawei FreeBuds 7i

Huawei FreeArc

Kasım-Aralık 2025

Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)

Huawei Enjoy 70X

Huawei MatePad Mini

Huawei MatePad Air (2024 & 2025)

Huawei MatePad 11.5S (2024 & 2025)

Huawei Watch Fit 4 Series

Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip

Güncelleme alacak akıllı ev ürünleri

Huawei Smart Mate TV Series Huawei Smart Home X2 Pro Huawei Router X1 series Huawei Lingxi Router Q7 Huawei Smart Door Lock 2 Series Huawei Sound X4 Huawei Sound X Gilded Theater Edition Huawei Sound X New Huawei Sound X 2021

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere önümüzdeki birkaç ay içinde çok sayıda Huawei telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık ve akıllı ev ürünleri yeni güncellemeyle buluşacak. Huawei sahipleri için dolu dolu bir yıl sonu olacağını söyleyebiliriz.