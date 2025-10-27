HarmonyOS 6 Güncellemesi Alacak Tüm Huawei Cihazlar Açıklandı

Son zamanlarda OPPO’dan Xiaomi’ye, HONOR’dan vivo’ya kadar birçok akıllı telefon devi, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemelerini duyurmaya başlamıştı. Tabii ki en beklenen markalardan biri de Huawei’ydi. Şirket, geçtiğimiz hafta nihayet **HarmonyOS 6’yı **resmen duyurdu.
HarmonyOS 6 güncellemesi, daha iyi yapay zekâ entegrasyonu, geliştirilmiş performans, daha iyi cihaz uyumluluğu, yepyeni özellikler başta olmak üzere sayısız özelliği Huawei cihazlara getiriyordu. Peki bu güncelleme hangi Huawei cihazlar için yayımlanacak. İşte **HarmonyOS 6 alacak tüm cihazlar **ve güncelleme tarihleri.
HarmonyOS 6 alacak tüm cihazlar
Ekim 2025
- Huawei Mate 70
- Huawei Mate 60
- Huawei Mate X6
- Huawei Mate X5 series
- Huawei Pura 80
- Huawei Pura 70
- Huawei Pura X series
- Huawei Pocket 2 Series
- Huawei Nova 14
- Huawei Nova 13
- Huawei Nova 12
- Huawei Nova Flip
- Huawei Nova Flip S
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 & 2023)
- Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
- Huawei MatePad 11 Pro (2024)
- Huawei Mate XT
- Huawei Mate XT Ultimate Design
- Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)
- Huawei MateBook Pro
- Huawei Watch 5
- Huawei Watch GT 5 Series
- Huawei FreeBuds 6
- Huawei FreeBuds 7i
- Huawei FreeArc
Kasım-Aralık 2025
- Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)
- Huawei Enjoy 70X
- Huawei MatePad Mini
- Huawei MatePad Air (2024 & 2025)
- Huawei MatePad 11.5S (2024 & 2025)
- Huawei Watch Fit 4 Series
- Huawei FreeBuds Pro 4
- Huawei FreeClip 2
- Huawei FreeClip
Güncelleme alacak akıllı ev ürünleri
Huawei Smart Mate TV Series Huawei Smart Home X2 Pro Huawei Router X1 series Huawei Lingxi Router Q7 Huawei Smart Door Lock 2 Series Huawei Sound X4 Huawei Sound X Gilded Theater Edition Huawei Sound X New Huawei Sound X 2021
Yukarıdan da görebileceğiniz üzere önümüzdeki birkaç ay içinde çok sayıda Huawei telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık ve akıllı ev ürünleri yeni güncellemeyle buluşacak. Huawei sahipleri için dolu dolu bir yıl sonu olacağını söyleyebiliriz.