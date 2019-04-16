'Hatch' Kod Adlı Chromebook, Parmak İzi Okuyucusuyla Gelecek

Bir zamanlar sadece uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarların alternatifi olan Chromebook'lar gün geçtikçe daha da gelişiyor. Ortaya çıkan son raporlara göre yeni Chromebook; parmak izi okuyucusuna, kaleme ve arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip olacak.

Android tabletlere olan ilgi yavaş yavaş azalmaya devam etse de Chromebook'lar özellikle ABD'de hiç olmadıkları kadar çok talep görüyor. Bir zamanlar sadece uygun fiyatlı ürünler olarak dikkat çeken Chromebook'lar, şimdi ise premium modellerle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda bu modellerin sayısı her geçen gün artıyor.

Geçen yılın sonlarında 'Hatch' kod adını taşıyan bir Chromebook ortaya çıkmış ancak ismi ve Intel Comet Lake yonga setine sahip işlemcisi dışında hiçbir özelliği öğrenilememişti. Ortaya çıkan yeni raporlar, cihaz hakkında daha fazla bilgi öğrenmemizi sağlıyor. Ayrıca yeni bilgiler sizi biraz üzebilir çünkü işlemciyle ilgili yeni bir bilgi yok.

Bahsi geçen raporlar, Hatch isimli Chromebook'un parmak izi tarayıcısına sahip olacağını söylüyor. Kimlik tanıma özelliği, Windows'un kullanıldığı dizüstü bilgisayarlarda sık rastlayabildiğimiz bir özellik olsa da Chromebook'larda buna çok rastlamıyoruz. Şu ana kadar sadece Pixel Slate ve yeni tanıtılan Acer 715 ve 714 Chromebook'larda bu özellik bulunuyordu.

Bu raporlardan birkaç gün sonra ortaya çıkan ek bilgiler ise Chrome OS tabanlı Hatch'in kalemle geleceğini söylediği gibi klavyenin arkadan aydınlatmalı olacağını da belirtiyor. 2'si 1 arada cihazların Windows tarafında ciddi yer edinmeye başladığı düşünülünce Chrome OS'li ürünlerde de bu atılımı görmek sevindirici.