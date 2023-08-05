Pek çoğumuzun küçüklük korkusu hayaletlerdir. Peki bu hayaletlerin sır dolu, esrarengiz dünyasına daha önce adım attınız mı? Listemizdeki filmler sayesinde bu gizemli kapıyı aralayabilir, hayaletlerin öyle sadece anlatıldığı gibi korku öğesi olmadığını anlayabilirsiniz. 'Bu filmi neden daha önce izlemedim?' diyeceğiniz hayalet konulu filmleri bu içerikte derledik.

Bugün alışılmışın dışına çıkacağız ve hayaletlerin dünyasına adım atacağız. Bu tip fantastik ve gizemli konulardan hoşlananların izledikten sonra pişman olamayacağı filmleri listelelemeye çalıştık.

Hayalet filmleri denince aklınıza hemen korku gelmesin. Başlıkta da belirttiğimiz gibi listemizde komediden dramaya kadar farklı türde hayalet temalı filmler de bulunuyor. Lafı fazla uzatmayalım ve sizi hayalet temalı 13 film ile baş başa bırakalım.

En iyi hayalet filmleri:

The Others (Diğerleri)

Ghostbusters (Hayalet Avcıları)

Heredarity (Ayin)

El Orfanato (Yetimhane)

Halka

Insidiousi

Poltergeist (Kötü Ruh)

The Sixth Sense (Altıncı His)

The Shining (Cinnet)

Dead Silence (Ölüm Sessizliği)

Ghost (Hayalet)

The Frighteners (Sevimli Hayaletler)

The Conjuring (Korku Seansı)

Evin küçük kızı, evde yalnız yaşamadıklarını fark eder...: The Others / Diğerleri

Yıl: 2001

2001 Oyuncular: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Filanagan

Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Filanagan Tür: Korku, Gerilim, Gizem

Korku, Gerilim, Gizem IMDb: 7.6

Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında kocasını kaybetmiş olan Grace ismindeki kadın ve güneşe alerjisi olan çocuklarının kaldığı bir evde geçiyor. Daha önce çocuklara bakıcılık yapması için tutulan kişiler ortadan birer birer kayboluyor. Aynı zamanda evin küçük kızı, evde yalnız yaşamadıklarını ve farklı varlıkların bulunduğu konusunda annesini ikna etmeye çalışıyor. Eve yeni alınan yardımcıların da olaylara dahil olmasıyla anne durumdan iyice şüphelenmeye başlıyor ve korkutucu olaylar boy gösteriyor.

Hayaletlerin aşkına işlerinden olan adamlar: Ghostbusters / Hayalet Avcıları

Yıl: 1984

1984 Oyuncular: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver

Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver Tür: Aksiyon, Komedi, Fantazi

Aksiyon, Komedi, Fantazi IMDb: 7.8

Listede sadece korku filmlerinin yer almadığını söylemiştik. Yayınlandığı 1984 yılının 'En pahalı komedi filmi' olan bu yapımda, günümüzde var olsalar herkesin deli diye nitelendireceği üç bilim insanı, çalıştıkları üniversitede hayaletler hakkında pek çok deney yaparlar. İşten kovulmaları bile bu hayaletleri yakalama amacından onları uzaklaştıramamıştır ve şehirdeki tuhaf varlık onlar için kaçıramayacakları bir fırsat haline gelmiştir. Bir gün gizem bir olay hakkında ihbar alan hayalet avcıları, bunu fırsat bilerek yola koyulur. Yıllarca hakkında araştırma yaptıkları bir hayaletle başbaşa kalan grup, artık şehri kurtarmak zorundadır.

Miras kalan korkunç kader: Hereditary / Ayin

Yıl: 2018

2018 Oyuncular : Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne

: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne Tür : Korku, Gizem, Drama

: Korku, Gizem, Drama IMDb: 7.3

Pek çoğunuzun aklına miras denilince büyüklerinizden kalan arsalar, evler vb. gelir. Peki hiçbirinize ailenizden kalan korkunç bir miras oldu mu? Hereditary, bir anneden kalan korkunç bir mirasın başlarına iş açtığı çocuğu ve torunlarını anlatıyor. Anne ve çocukları gittikçe daha çok korkutucu hal alan sırları keşfediyor ve başlarına gelen olaylarla ölesiye mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Kim bilir, belki de bu filmi izledikten sonra size de bir gün miras kalırsa sahiplenmeden önce detaylıca araştırmak isteyebilirsiniz…

Bazen geçmiş hatıra olarak kalmalı: Yetimhane / El orfanato

Yıl : 2008

: 2008 Oyuncular : Belen Rueda, Fernando Cayo, Roger Princep

: Belen Rueda, Fernando Cayo, Roger Princep Tür : Drama, Korku, Gizem

: Drama, Korku, Gizem IMDb: 7.4

Masumca bir oyun oynarken aslında hayaletlerle iletişime geçtiğinizi ama bunu hiç fark etmedeğinizi düşünün… Film, Laura adında bir annenin çocukluğunu geçirdiği bir yetimhaneyi yeniden hayata geçirmek istemesi ile başlıyor. O sıra küçük çocuğu ise pek sıra dışı hayal gücünün etkisi ile masumane olmayan oyunlar oynar ve görünmez varlıklarla iletişime geçmeye başlar. Anne bu durumu ilk başlarda görmezden gelse de bir süre sonra bunun etkisine girer ve istemediği çocukluk anılarını tekrardan canlandırır.

Fazla merak kötü sonuçlar doğurabilir: Halka / Ringu

Yıl : 1998

: 1998 Oyuncular : Nanako Mutsushima, Miki Nakatani, Yüko Takeuchi

: Nanako Mutsushima, Miki Nakatani, Yüko Takeuchi Tür : Korku, Gizem

: Korku, Gizem IMDb: 7.2

Merakınızdan ötürü birçok kez başınız belaya girmiş olabilir ve bu durumda yalnız değilsiniz. İzleyenlerin 7 gün sonra öldüğü söylenilen esrarengiz bir kaset, ağızdan ağıza dolaşmaktadır. Bu durumu araştırmak isteyen meraklı bir gazeteci, söylenenleri dinleneyerek bu durumu araştırmaya karar verir ve kendini kötü bir vaziyetin içinde bulur. 7 gün ömrü kaldığını düşünen gazeteci, hiç de istemeyeceği olaylara şahit olur.

Ne geldiyse çocukların başına geliyor: Ruhlar Bölgesi / Insidious

Yıl : 2011

: 2011 Oyuncular : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins

: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins Tür : Korku, Gerilim, Gizem

: Korku, Gerilim, Gizem IMDb: 6.8

,Evde garip giden bir şeyler olduğunu anlayan anne, bu durumu bir türlü kanıtlayamaz. Ta ki çocuğunun anlam veremedikleri bir türden komaya girmesine kadar. Doktorlardan yardım isteyen aile, doktorların da bu duruma anlam verememesiyle başka çare aramaya koyulur. Bu durumu öğrenmek isteyen baba, eve ekip çağırır ve her türlü varlığa karşı tarama başlatılır. Ekipler, evin değil de çocuklarının lanetli olduğunu anlar...

Yaşadıkları ev aslında bir mezarlık üstüne yapılmıştı... : Poltergeist / Kötü Ruh

Yıl : 1982

: 1982 Oyuncular : JoBeth Williams, Heather O'Rourke, Craig T. Nelson

: JoBeth Williams, Heather O'Rourke, Craig T. Nelson Tür : Korku, Drama

: Korku, Drama IMDb: 7.3

Yaşadığınız evin altında binlerce ölü olduğunu bilseniz ne yapardınız? Yaşadıkları evin bir mezarlık üzerine kurulu olduğunu bilmeyen aile, bir vakit sonra garip durumlar yaşamaya başlar. Bu duruma anlam veremeyen ailenin küçük çocukları, evde tuhaf varlıkların olduğunu keşfeder ve birden ortadan kaybolur. Aile, artık kendileri ile uğraşmak isteyen bu korkunç varlığın farkına varır ve mücadele etmeye başlar.

'I see dead people': The Sixth Sense / Altıncı His

Yıl : 1999

: 1999 Oyuncular : Bruce Wilis, Haley Joel Osment, Toni Collette

: Bruce Wilis, Haley Joel Osment, Toni Collette Tür : Drama, Gizem, Gerilim

: Drama, Gizem, Gerilim IMDb: 8.2

Hepimiz küçükken çevremize anlatamadığımız garip olaylar yaşardık ama bunlar sadece bizim hayal gücümüzden ibaretti. Küçük yaşlarda hayaletler ile istemeden iletişime geçen çocuk, bu duruma bir türlü akıl erdiremedi ve çevresine anlatamadı. Etrafında ölen insanları görüyor ve onlarla iletişim kuruyordu. Psikoloğuna bu yaşadıklarını anlatabilen çocuk onunla olayı araştırmaya koyuldu. Artık psikoloğu ile birlikte korkutucu olaylarla baş başa kaldılar.

Aklımıza kazınan sahnenin yer aldığı: The Shining / Cinnet

Yıl : 1980

: 1980 Oyuncular : Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd Tür : Drama, Korku

: Drama, Korku IMDb: 8.4

İnternette hepimizin önüne çıkan o meşhur meme'in oluşturulduğu sahneye yer verilen bu film, bir babanın kötü ruhlar tarafından ele geçirilmesiyle kontrolden çıkmasını anlatır. Ailenin küçük oğlu, metafiziksel yeteneklere sahiptir ve kış tatili için geldikleri otelde yalnız olmadıklarını ailesine anlatmaya çalışır. Geçmiş ve gelecekten gelen hayaletler, babayı ele geçirir ve cinnet geçirtir. Baba, aileye zarar verecek kadar aklını kaybeder.

Testere yapımcılarından bir korkunç eser daha: Dead Silence / Ölüm Sessizliği

Yıl : 2007

: 2007 Oyuncular : Ryan Kwanten, Amber Valletta, Donnie Wahlberg

: Ryan Kwanten, Amber Valletta, Donnie Wahlberg Tür : Korku, Gizem, Drama

: Korku, Gizem, Drama IMDb: 6.1

Birçok kişi tarafından efsane olarak nitelendirilen Testere serisinin yapımcılarından çıkan bu film, faili meçhul bir cinayetin sır perdesini aralamak isteyen bir adamın peşinden gelen olaylar silsilesini anlatır. Efsaneye göre Marry Shaw adında bir kadın vardır ve onu görenlerin çığlık atmaması gerekir. Çünkü çığlık atılırsa dilinizi koparabilir. Bir adamın karısı, efsanenin geçtiği köyde vahşice katledilmiştir ve adam bunu araştırmak ister. Karısının kesilmiş diline rastlanır ve efsanenin aslında gerçek olduğu anlaşılır.

Aslında hepimizin düşlediği aşk buymuş: Hayalet / Ghost

Yıl : 1990

: 1990 Oyuncular : Patrick Swayze, Demi Morre, Whoopi Goldberg

: Patrick Swayze, Demi Morre, Whoopi Goldberg Tür : Drama, Fantazi, Romantik

: Drama, Fantazi, Romantik IMDb: 7.1

Birbirine delicesine aşık olan çiftin erkeği Sam, serseriler tarafından öldürülüyor. Ölümünden sonra yaşamı keşfeden Sam, yardımsever bir hayalet ile duruma alışıyor. İnsanlar ile iletişimi mümkün olmayan Sam, bir medyum aracılığı ile sevdiği kadınla iletişime geçiyor ve eski arkadaşının sevgilisi hakkındaki kötü planları açığa çıkartmaya çalışıyor.

Sevimli hayaletler aslında sevimli olmayabilir: The Frighteners / Sevimli Hayaletler

Yıl : 1996

: 1996 Oyuncular : Michael J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson

: Michael J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson Tür : Komedi, Fantazi, Korku

: Komedi, Fantazi, Korku IMDb: 7.1

Karısını kaybettikten sonra bir kasabaya yerleşmeye karar veren Mimar Frank Bannister, gideceği yerde onu olağanüstü varlıkların beklediğinden habersizdir. Bannister bir süre sonra varlıklar ile iletişim kurabildiğini keşfeder ve arkadaşlar edinir. Bunun yanında kötü varlıklar ise kasabadaki evlere saldırır. Bannister, varlıklar ile iletişime geçebildiğinden ötürü bu durumu para kazanmak için kullanır ve kasabayı kötü varlıklardan kurtarmak ister. Fakat kasabada varlıklar ile iletişime geçen o değildir. Kasabada, varlıkları kötü emellerine alet eden birisi daha vardır.

Artık körebe oynamak o kadar eğlenceli değil: The Conjuring / Korku Seansı

Yıl : 2013

: 2013 Oyuncular : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston Tür : Korku, Gizem, Gerilim

: Korku, Gizem, Gerilim IMDb: 7.5

Ed ve Lorraine adında metafiziksel, doğaüstü olayları inceleyen bir çift, aldıkları bir telefonla kendilerini daha önce hiç karşılaşmadıkları bir vakanın içinde bulurlar. Gizemli varlıklar tarafından hayatları alt üst edilen bir ailenin evine giden Ed ve Lorraine, acıması olmayan bir varlık tarafından kuşatılan evde birbirinden korkunç olaylarla karşılaşır.

Peki sizlerin de'Bu listede muhakkak yer almalıydı' dediğiniz hayalat temalı filmler var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.