Güney Kore'de özel bir televizyon kanalı, 25 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Kwang-Seok'u yeniden canlandıracak. Yapay zeka algoritmalarıyla Seok'un sesini klonlayacak olan kanal, yaptığı çalışmaları önümüzdeki hafta yayınlayacağı bir program ile Güney Korelilerle buluşturacak.

Hayatımızın hemen her yerine egemen olmaya başlayan yapay zeka, Güney Kore'de hizmet veren özel bir televizyon kanalının yeni bir projesine hayat verecek. Kanal ekibi, “Yüzyılın Yarışması” olarak isimlendirdiği bir program ile hayatını kaybetmiş olan sanatçılara sahne aldıracak. Önümüzdeki hafta yayınlanmaya başlayacak programın ilk konuğu, 25 yıl önce ölen Kwang-Seok olacak.

Edinilen bilgilere göre kanal görevlileri, Kwang-Seok'un sesini klonlayacak. Çeşitli algoritmalarla yapılacak işlemler, Güney Kore'nin efsaneleri arasında yer alan şarkıcının yeniden şarkı söylemesini sağlayacak. Görüntünün nasıl yeniden canlandırılacağına dair bir açıklama ise şu an için mevcut değil.

Benzer projeler, daha önce de hayata geçirilmişti

Güney Kore, yapay zekayı ölen şarkıcılar için kullanmayı seviyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz yıllarda da benzer çalışmalar yapılmış, Güney Koreliler bu çalışmalardan memnun kalmışlardı. Ancak yapay zeka ile yeniden canlandırma işlemi, bazı müzikseverler tarafından da yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Ayrıca hayatını kaybeden şarkıcıların yasal temsilcileri de bu duruma pek sıcak bakmıyorlar.

Bu arada, kanalın ilk program için Kwang-Seok'u seçmesi bir tesadüf değil. Seok 90'lı yıllarda, Güney Kore'nin en seviyen şarkıcılarından bir tanesiydi. Ayrıca bugün bile de unutulmuş durumda değil. Çoğunluğu gençlerden oluşan çok büyük bir kesim, 25 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcının eserlerine hala büyük bir tutkuyla bağlılar...