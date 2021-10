HE Coin'in Dolandırıcılık Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Sadece kendi mobil uygulaması üzerinden alınıp satılan HE Coin adındaki bir kripto para birimi hakkında şüphe uyandıran detaylar ortaya çıktı. Projenin yabancı merkezli gösterilmesine, tanıtım materyallerinin İngilizce yazılmasına rağmen sadece Türkiye'deki yatırımcıları hedeflediği, hatta Türklere ait olduğu belirtiliyor.

Kripto para dünyası her ne kadar yatırımcılar büyük bir kazanç kapısı olsa da sektörün henüz tamamen olgunlaşmamış olması, bazı kötü amaçlı kişilerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz yükseliş dönemlerinde dolandırıcılık ve sahtecilik vakalarında da artış yaşıyor.

Bu vakalara yeni bir örnek de geçtiğimiz gün ortaya çıktı. İnternet sitesinde “Bir kripto para tamamen kendi topluluğu tarafından yönetilseydi ne olurdu?” vizyonuyla yola çıktığı belirtilen HE Coin Network isimli yeni proje, pek çok yatırımcının paylaşımına ardında dolandırıcılık girişimi barındırıyor. Projenin detaylarına bakıldığında bu yöndeki şüpheleri artıran detaylara rastlamak mümkün. İddiaları destekleyen en detaylı açıklamalar ise kripto para fenomeni Lord of Crypto tarafından yapıldı.

"HE Coin, yabancı süsü verilmiş bir Türk projesi”

İlk olarak 21 Ekim’de bazı fenomenlerin para karşılığında şüpheli bir projenin reklamını yaptığını söyleyen Lord of Crypto, ardından detaylıca bir araştırmaya girişti ve bu araştırmasında Twitter kullanıcısı ZomyzoX’un da araştırmalarından faydalandı. Sahte ve yeni açılmış bir hesaptan atılan projeyle ilgili Tweet’leri paylaştıktan sonra detayları açıklamaya başladı. Proje, ortaya çıkan bilgilere göre yabancı süsü verilmiş bir Türk projesi gibi duruyordu.

HE COIN NETWORK LTD.’nin kayıtlarındaysa şirket yetkilisi olarak bu teoriyi desteklercesine bir Türk isim gösteriliyordu.

Bununla birlikte şirket, Hint Okyanusu’nda bir adada gösteriliyordu. Öte yandan HE Coin Network’un Twitter hesabında adres kısmında Massachusetts eyaletindeki Millbury ili gözüküyordu:

Proje için oluşturulan internet sitesiyse yalnızca 1 yıllığına satın alınan alan adı üzerine kaydedilmişti.

Alan adını kaydeden kişinin ismi ekstra ücret ödenerek gizlenmiş , Cloudflare kullanarak da sitenin çalıştığı sunucular gizlenmişti.

, Cloudflare kullanarak da gizlenmişti. Proje için oluşturulan Telegram kanalına katılan herkes Türk idi . Global çaplı olduğunu söyleyen proje için bu oldukça garip bir durumdu.

. Global çaplı olduğunu söyleyen proje için bu oldukça garip bir durumdu. Projenin kripto para birimi olan HE Coin’in satışları doğrudan bir adrese kripto para transferi yapılarak gerçekleştiriliyordu. Bu işlemde hiçbir güvence bulunmadığını söylemek mümkün.

Birçok yatırımcı mağduriyet yaşadığını aktardı: Para veren bazı yatırımcılar ne kripto parayı ne de paralarını geri alamadılar

HE Coin’in dün saat 19.00’da başlayan ilk ön satışına katılan birçok yatırımcıysa mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Bazı kullanıcılar ön satış sırasında vadedilen fiyattan satın alım işlemi yapamadıklarını, bunun yerine çok daha üst noktadan satın alabildiklerini ifade etti. Öyle ki Lord of Crypto’nun aktardığına göre HE Coin ön satışına katılarak kripto paraya sahip olmak için para veren bazı yatırımcılar, herhangi bir kripto paraya sahip olmadı. Üstüne paralarını da geri talep edemedi.

HE Coin Network, yaptığı Türkçe açıklamayla yanıt verdi ve mağduriyet yaşayanlardan özür diledi. Ancak yaptıkları paylaşım yatırımcılarda daha da garip duygular uyanmasına neden oldu:

Yurt dışı merkezli olarak görünen HE Coin Network, Twitter’dan Türkçe açıklama yaptı, ilginç bir yazım hatasına da yer verdi:

Global bir proje olduğunu söyleyen ve yalnızca Türk fenomenlerle reklam çalışması yapan HE Coin Network, Twitter’da bu iddialar üzerine ‘Türkçe’ açıklama yapmak zorunda hissettiklerini belirtti. Kendilerinin açıklaması şu şekildeydi:

Açıklamadaki Türkçe hatası da iddiaları destekler niteliğe sahipti:

HE Coin Network’ün akıbeti henüz kesin değilken çoğu fenomen, HE Coin Network hakkında yaptıkları olumlu paylaşımları kaldırdığı tespit edildi.

Konuya dair detayları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Gelişme yaşandıkça sizleri bilgilendireceğiz.