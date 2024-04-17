Heineken, HMD ve Bodega ortaklığında geliştirilen "Boring Phone" tanıtıldı. Akıllı telefonların bizi hayattan uzaklaştırmasına karşı çıkartılan bu cihaz, sadece arama ve SMS özelliğine sahip. Bir de yılan oyunu oynayabiliyorsunuz.

Finlandiya merkezli teknoloji devi HMD, bira markası Heineken ABD’li bir sokak giyim markası Bodega ile iş birliği kurarak son zamanlarda göreceğiniz en ilginç telefonlardan birini tanıttı. Cihaz, “sıkıcı telefon” anlamına gelen “Boring Phone” ismine sahip.

Telefonun bu ismi almasının bir nedeni var. Modern telefonların çoğunda gördüğümüz özellikleri içermiyor. Şirketler, akıllı telefonların dikkatimizi çok dağıttığını ve ilgimizi çektiğini söyleyerek böyle bir cihaz çıkardıklarını ifade etmiş.

Sınırlı sayıda üretilecek Boring Phone, sadece SMS ve arama özelliğine sahip (tabii ki yılan oyunu da var)

Boring Phone, nostaljik bir cihaz. Yıllar yıllar önce herkesin elinde gördüğümüz telefonlara benzeyen kapaklı tasarımla geliyor. Matrix’ten fırlamış gibi görünen dış kısmı şeffaf olması nedeniyle bir hayli ilginç. İçini tamamen görebiliyorsunuz. Hem ismi hem de şeffaf tasarımının Nothing Phone’u andırdığını söylemek yanlış olmaz. İkonik T9 klavyeyi de unutmayalım.

Cihazın amacı kullanıcısını akıllı telefonların olmadığı zamana götürmek. Bu nedenle Boring Phone’da hiçbir uygulama bulunmuyor. Ne sosyal medya platformları var ne de sürekli gelen bildirimler. Sadece SMS ve arama desteği var. Bir de oyun oynayabiliyorsunuz. Cihazda ikonik yılan oyunu var.

Hem dışında hem de içinde ekran var. İçte 2,8 inçlik QVGA, dışta ise 1,77 inçlik bir panel bulunuyor. Bunlar dışında 0,3 MP’lik bir kamera, 3,5 mm kulaklık girişi, 2G, 3G ve 4G desteği gibi özellikleri de ekleyelim.

Boring Phone, 5000 adet üretilecek ve satışa sunulmayacak. Bunun yerine sosyal sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişlerle insanlara hediye edilecek. İlk olarak Birleşik Krallık’ta çıkacak, sonra diğer pazarlarda dağıtılacak.