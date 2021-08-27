Profesyoneller için geliştirdiği kulaklıklarla bilinen OneOdio hem DJ’lerin hem de günlük kullanıcıların kullanmaktan keyif alacakları “A70” isimli kablosuz kulaküstü kulaklığını duyurdu. 50 saate kadar kullanım imkanı sunan A70, yüksek bass ve ses kalitesi ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi OneOdio, etkileyici özelliklere sahip yeni kablosuz kulaküstü kulaklığı A70’i duyurdu. Uzun kullanım süresi, ergonomik yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken kablosuz kulaklık, fiyatı ile de tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

OneOdio A70, kablosuz olarak kullanılabildiği gibi kablolu olarak da kullanılabiliyor. Tüketiciler, bu kulaklığa 3,5 mm ya da 6,5 mm’lik girişler ile kablo takabiliyorlar. Bu da A70’in profesyonel DJ’ler için de uygun olduğu anlamına geliyor. Yüksek ses kalitesi ve farklı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor oluşu da bu kablosuz kulaklığa duyulan ilgiyi artıracak gibi görünüyor.

Karşınızda OneOdio A70

OneOdio’nun yeni kablosuz kulaküstü kulaklıkları, 40 milimetrelik sürücülerle geliyorlar. Bass için ekstra güçlendirilmiş yapıda olan kulaklıklar, bu sayede içinizin titremesini sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca A70, sahip olduğu büyük dahili bataryası ile 50 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Kablolu kullanım konusunda ise elbette herhangi bir süre sınırı bulunmuyor.

Kulaküstü kulaklıkların en büyük sorunları, taşınabilirlikleri olmuştur. Bu durumun farkında olan geliştirici ekip, OneOdio’nun kulaklık bölümlerini katlanabilir şekilde dizayn etmeyi tercih etmiş durumdalar. Bu sayede kablosuz kulaklıklarınızı daha rahat bir şekilde taşıyabileceğinizi belirtelim.

OneOdio A70, an itibarıyla yüzde 36 indirimle 44,99 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Üstelik bu kablosuz kulaküstü kulaklık için bir de kampanya başlatan şirket, “SUPER20%” koduyla ekstra yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. Bunlar bana yetmez derseniz, OneOdio markalı ikinci bir ürün aldığınızda ek yüzde 50 indirim de uygulanıyor.

Eğer OneOdio A70 ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak ve ürünü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.