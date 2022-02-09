Elektrikli süpürgeler, sağlık için kritik bir önem arz ediyor. Ancak her süpürge aynı işlevselliğe sahip değil. Sağlığa odaklanarak geliştirilen Redroad V17 ise sahip olduğu HEPA filtreler sayesinde akciğer rahatsızlığına neden olabilecek tüm tozu hapsetmeyi başarıyor.

Sağlık, hiç şüphesiz dünyadaki her şeyin önünde. Bugün sağlıklıysak, diğer sorunların hepsinin üstesinden bir şekilde gelebiliriz. Yaşanan teknolojik gelişmeler ise sağlığımızı korumamızı kolaylaştırmış durumda. Şimdi sizlere, sağlığını korumak isteyenlerin favorisi olabilecek potansiyele sahip bir dikey süpürgeden bahsedeceğiz.

Süpürgeler, hayatımız için oldukça önemli. Zira bu ev aletleri sayesinde evlerimizdeki tozlardan kurtuluyoruz. Redroad V17 isimli süpürge ise sahip olduğu özel filtreler sayesinde en küçük tozları bile tutabiliyor. Üstelik tutulan tozlar hiçbir şekilde ortama itilmiyor. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak, bu süpürge ile toz nedeniyle yaşanabilen akciğer hastalıklarından korunabilirsiniz.

Karşınızda Redroad V17:

Dünya Sağlık Örgütü’nün ölüm raporlarından sağladığı verilere göre insanlar; kalp hastalıkları, felç ve solunum yolları enfeksiyonlarından sonra en çok da akciğer rahatsızlıkları nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. İşte Redroad V17, tam da bu konuya odaklanarak tasarlanmış bir ürün. Peki bir süpürge, nasıl oluyor da hastalıklardan koruyabiliyor?

Redroad V17, cerrahi açıdan kendini ispatlamış olan HEPA filtrelere sahip. Hem hava girişi hem de hava çıkışı noktalarında bulunan filtreler, 0,1 mikronluk toz taneciklerini bile tutabiliyor. Bu da insan sağlığı için tehlike arz eden partiküllerden korunmayı sağlıyor. Piyasadaki pek çok süpürgenin 0,3 mikronluk tanecikler için uygun olduğunu düşündüğümüzde, Redroad V17’nin daha avantajlı bir noktada olduğunu dile getirebiliriz.

Redroad V17’nin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de toz haznesinde yer alıyor. Bu bölgeye aktif kömür tanecikleri yerleştiren mühendisler, bu sayede temizlik sırasında ortaya çıkan kötü kokuyu da hapsetmiş oluyor. Bu sayede kokuya hassas burunlar için de avantaj sağlanmış oluyor.

Eğer siz de Redroad V17 ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve ürünü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu süpürgenin sahip olduğu HEPA filtrelerin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir videoyu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.