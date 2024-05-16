Hepsiburada, "Bilgisayarlarda Turbo İndirimler" ismini verdiği yepyeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında birçok bilgisayar ve ekipman indirime girdi. Biz de öne çıkan ürünleri sizler için derledik.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, indirim kampanyalarıyla sık sık karşımıza çıkıyor. Elektronik ürünlerin fiyatlarının sürekli arttığını düşündüğümüzde bu tarz kampanyalar ülkemizdeki kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Hepsiburada şimdi de “Bilgisayarlarda Turbo İndirimler” ismi verilen bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında birçok bilgisayar ve ekipman indirime girdi. Bugün (16 Mayıs) başlayan indirimler 19 Mayıs saat 23.59’a kadar devam edecek. Ayrıca peşin fiyatına 12 taksitle ödeme seçeneği de kullanıcılara sunuluyor. Aşağıdan indirimlerde öne çıkan bazı ürünlere ulaşabilirsiniz.

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Hepsiburada’nın “Bilgisayarlarda Turbo İndirimler” kampanyasında öne çıkan ürünler:

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: FreeDOS

FreeDOS İşlemci: Intel Core i5-12450H

Intel Core i5-12450H Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2050

Nvidia GeForce RTX 2050 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 512 GB

512 GB Fiyatı. 20.499 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: FreeDOS

FreeDOS İşlemci: Intel Core i5-12450H

Intel Core i5-12450H Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4060

Nvidia GeForce RTX 4060 RAM: 16 GB

16 GB SSD: 512 GB

512 GB Fiyatı: 29.999 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: FreeDOS

FreeDOS İşlemci: Intel Core i5 12450H

Intel Core i5 12450H Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050

Nvidia GeForce RTX 3050 RAM: 16 GB

16 GB SSD: 512 GB

512 GB Fiyatı: 23.999 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 16,1 inç

16,1 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: FreeDOS

FreeDOS İşlemci: Intel Core I5 14500HX

Intel Core I5 14500HX Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4050

Nvidia GeForce RTX 4050 RAM: 16 GB

16 GB SSD: 1 TB

1 TB Fiyatı: 29.599 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: FreeDOS

FreeDOS İşlemci: Amd Ryzen 7-8840H

Amd Ryzen 7-8840H Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4060

Nvidia GeForce RTX 4060 RAM: 16 GB

16 GB SSD: 2 TB

2 TB Fiyatı: 37.999

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5 12450H

Intel Core i5 12450H Ekran Kartı: Paylaşımlı

Paylaşımlı RAM: 8 GB

8 GB SSD: 512 GB

512 GB Fiyatı: 18.599 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: FreeDOS

FreeDOS İşlemci: AMD Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 5500U Ekran Kartı: Paylaşımlı

Paylaşımlı RAM: 8 GB

8 GB SSD: 512 GB

512 GB Fiyatı: 10.999 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: FreeDOS

FreeDOS İşlemci: Intel Core i7 11370H

Intel Core i7 11370H Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Nvidia GeForce RTX 3050 Ti RAM: 16 GB

16 GB SSD: 512 GB

512 GB Fiyatı: 31.949 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Çözünürlük: 1920x1080

1920x1080 İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5 1235U

Intel Core i5 1235U Ekran Kartı: Paylaşımlı

Paylaşımlı RAM: 8 GB

8 GB SSD: 512 GB

512 GB Fiyatı: 13.999 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.