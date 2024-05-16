Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, indirim kampanyalarıyla sık sık karşımıza çıkıyor. Elektronik ürünlerin fiyatlarının sürekli arttığını düşündüğümüzde bu tarz kampanyalar ülkemizdeki kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.
Hepsiburada şimdi de “Bilgisayarlarda Turbo İndirimler” ismi verilen bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında birçok bilgisayar ve ekipman indirime girdi. Bugün (16 Mayıs) başlayan indirimler 19 Mayıs saat 23.59’a kadar devam edecek. Ayrıca peşin fiyatına 12 taksitle ödeme seçeneği de kullanıcılara sunuluyor. Aşağıdan indirimlerde öne çıkan bazı ürünlere ulaşabilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Hepsiburada’nın “Bilgisayarlarda Turbo İndirimler” kampanyasında öne çıkan ürünler:
MSI THIN GF63 12UCX-427XTR
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Intel Core i5-12450H
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2050
- RAM: 8 GB
- Depolama: 512 GB
- Fiyatı. 20.499 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
MSI THIN GF63 12VF-1201XTR
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Intel Core i5-12450H
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4060
- RAM: 16 GB
- SSD: 512 GB
- Fiyatı: 29.999 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
MSI THIN 15 B12UC-1478XTR
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Intel Core i5 12450H
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050
- RAM: 16 GB
- SSD: 512 GB
- Fiyatı: 23.999 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
HP Victus 16 R1076NT
- Ekran Boyutu: 16,1 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Intel Core I5 14500HX
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4050
- RAM: 16 GB
- SSD: 1 TB
- Fiyatı: 29.599 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
HP Victus 15-FB2003NT
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Amd Ryzen 7-8840H
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4060
- RAM: 16 GB
- SSD: 2 TB
- Fiyatı: 37.999
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Huawei Matebook D14 2024
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5 12450H
- Ekran Kartı: Paylaşımlı
- RAM: 8 GB
- SSD: 512 GB
- Fiyatı: 18.599 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5500U
- Ekran Kartı: Paylaşımlı
- RAM: 8 GB
- SSD: 512 GB
- Fiyatı: 10.999 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Lenovo Ideapad Gaming 3 15IHU6
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Intel Core i7 11370H
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti
- RAM: 16 GB
- SSD: 512 GB
- Fiyatı: 31.949 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Casper Nirvana C550
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- Çözünürlük: 1920x1080
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5 1235U
- Ekran Kartı: Paylaşımlı
- RAM: 8 GB
- SSD: 512 GB
- Fiyatı: 13.999 TL
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.