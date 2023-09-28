Yapay zekânın günlük hayatımızın her alanına entegrasyonu hızlanırken, Hepsiburada da bu alandaki yeni trendleri belirleyenlerden biri oldu. Hepsiburada'da artık alışveriş deneyiminin pek çok adımında yapay zekâ var.

Son aylarda hızla gelişen ve özellikle üretken yapay zekâ destekli araçların artmasıyla daha geniş bir kitleye erişen yapay zekâ, artık gerçekten de hayatın her alanında karşımıza çıkıyor.

Sağladığı kolaylıklar sayesinde gelecekte çok daha fazla alanda karşılaşacağımız yapay zekâ destekli araçların farklı sektörlere entegresi de hem şirketler ve markalar hem de tüketiciler için oldukça önemli. Bu geçiş sürecini iyi değerlendirmek oldukça kritik olduğu için markalar da bu konuda önemli adımlar atmaya başladı. Bu markalardan biri de Türkiye'nin en çok tercih edilen e-ticaret platformlarından Hepsiburada.

Hepsiburada pek çok aşamada yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi teknolojileri çözümlerine dahil etmiş durumda:

Tahmin edeceğiniz üzere kullanıcıları ile online olarak buluşan markalar için yapay zekâ ekstra öncelikli. Bu treni kaçıran bir markanın gelecekte pazarda tutunması oldukça zorlu.

Hepsiburada da bu noktada hızlı adımlar atıp, teknolojik yenilikleri tüm süreçlerine entegre etmeye büyük önem veriyor. Hepsiburada, hem platformda satış yapan müşterilerinin hem de tüketicilerin dokunduğu her alana yapay zekâ destekli uygulamalar getiriyor.

Örneğin yapay zekâya dayalı ve TÜRKPATENT tarafından onaylı Çok Araçlı Rota Optimizasyonu, Yarın Kapında ve Kapında İade hizmetlerinin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayarak Hepsiburada'nın lojistik süreçlerinin pratik ve verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Aynı zamanda HepsiAd platformu aracılığıyla satıcılarının en uygun şekilde kendilerini tanıtabilmeleri için akıllı algoritmalarla yapay zekâya dayalı pazarlama çözümleri sunan Hepsiburada, ayrıca iş ortaklarına hangi ürünlerinin daha fazla satabileceğini gösteren tavsiye motoru ile iş ortaklarının satışlarını artırıyor.

Hepsiburada, yapay zekâ destekli HepsiAd platformu aracılığıyla satıcılarına pazarlama çözümleri sunuyor. Bunun yanında satıcılar, hangi ürünlerin daha fazla satacağı gibi konularda Hepsiburada'nın tavsiye motorları üzerinden bilgi sahibi olabiliyor.

Hepsiburada tüketiciler için de yapay zekâya dayalı pratik uygulamalar sunuyor:

Son dönemde adını en sık duyduğumuz üretken yapay zekâ araçlarından biri olan ChatGPT'den yararlanarak bir ''Değerlendirme Özeti'' bölümü hazırlayan Hepsiburada, burada tüketicilere ürüne gelen tüm yorumların tarafsız bir özetini sunuyor. Bu da tüketicilerin yorumlara göz atarken geçirdiği zamanı kazanmalarını sağlıyor.

Tüketicilerin yorum yapmalarını kolaylaştırmak için de ChatGPT'den yararlanan Hepsiburada, ''Hızlı Yorum'' seçeneği ile yorum yapma sürecini hızlandırıp çok daha pratik hale getirmiş durumda.

''Akıllı Şef'' de tüketicilere yönelik geliştirilmiş özelliklerden biri ve bu özellik hem kullanıcılara istedikleri yemeğin tarifini ve gerekli malzemelerini gösteriyor, hem de o yemeğin malzemelerini bulabilecekleri marketleri görmelerini sağlıyor. Bu da yemek için gereken tüm malzemelerin tek tıkla satın alınabilmesine olanak veriyor. Yapay zekâ araçlarının ne kadar hızlı geliştiğini düşünecek olursak, bu türden yenilikleri ve hayatımıza etkilerini önümüzdeki dönemde de sık sık görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.