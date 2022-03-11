Türkiye'nin dört bir yanından eczacılık öğrencilerini her sene bir araya getiren 'Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu' bu sene 10. kez gerçekleşiyor.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından düzenlenen ve bu sene onuncu kez gerçekleşecek olan Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu (HYES), eczacılık öğrencilerini profesyoneller ile bir araya getirerek sorularına cevap olmaya hazırlanıyor.

Bu sene #gelecek10da sloganıyla yola çıkan HYES, eczacılık mesleğinin farklı alanlarına ışık tutarak katılımcıların farklı konularda farklı bakış açıları edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Sempozyum, YouTube'dan canlı yayınlanacak

Anadolu Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Kulübü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve iki gün sürecek etkinlik 12 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

12 Mart Cumartesi günü saat 12:00’da başlayıp 13 Mart Pazar günü saat 17:15’te bitecek oturumlarda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 2017 Altın Havan Genç Girişimci Eczacı Ödülü Sahibi Ecz. Bora Hazır, Lokman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Hatice Öz, Spor Eczacısı Uzm. Ecz. Somer Helvacı, Dermoskin Kurucusu Ecz. Hatice Sarıyer, NAOS (Bioderma - Institut Esthederm -Etat Pur) Ülke Pazarlama Müdürü Bayram Kaymak, Polifarma Uluslararası Pazarlama Müdürü Ecz. Tansu Oktar, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Doç. Dr. Evrim Yenilmez ile Araş. Gör. Sinan Özer ve önümüzdeki günlerde açıklanacak sürpriz isimler yer alacak.

Siz de etkinlikte yerinizi almak için buraya tıklayarak kaydolabilir; buradan ise etkinliğin resmi web sitesini ziyaret ederek sorularınza yanıt bulabilirsiniz.