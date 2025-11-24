Tümü Webekno
Herkesin Konumunu X'in Ana Sayfasındada İfşalayan Chrome Uzantısı Geliştirildi

Geliştirilen bir Chrome uzantısı, kullanıcıların X'in "Bu Hesap Hakkında" isimli yeni özelliğiyle gösterilen konum bilgilerini ana sayfadan görüntülemeye imkân tanıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir özellik yayımladı. “Bu Hesap Hakkında” ismi verilen yeni özellik, kullanıcıların hesapları oluşturdukları tarihler, hesap konumları, kullanıcı adlarını ne kadar değiştirdikleri gibi bilgilere erişim sağlıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu özellik kısa sürede gündeme oturmayı başardı.

Şimdi ise X’in yeni özelliğiyle ilgili bir Google Chrome uzantısı gündem oldu. Bağımsız bir geliştirici olan RhysSullivan’ın geliştirdiği bu uzantı, “Hesap Hakkında” özelliğindeki bilgilere çok kolay bir şekilde ulaşmayı sağlıyor.

Direkt ana sayfadan hesaplar hakkındaki bilgileri görmenizi sağlıyor

RhysSullivan, uzantının nasıl çalıştığını gösteren bir video da paylaştı. Görüntülere baktığımızda Chrome uzantısı sayesinde kullanıcıların** X’in ana sayfası üzerinden diğer hesapların konum bilgilerini görebildiğini** görüyoruz. Böylece ekstra bir yere girme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Yeni özellik üzerinden bir hesabın konumunu görmeniz için o hesabın profiline girmeniz ve “Hesap Hakkında” bölümüne basmanız gerekiyor. Ancak yeni uzantı, bu ihtiyacı tamamen ortadan kaldırarak direkt ana sayfadaki paylaşımlar üzerinden konumları size gösteriyor. Videoda da görebileceğiniz üzere uzantı, hesapların yanına bayrak ekleyerek hangi ülkeden olduklarını gösteriyor.

Sadece aktif ve giriş yapılmış hesaplarda çalışan bir uzantı olduğunu belirtelim. RhysSullivan’ın geliştirdiği Chrome uzantısına buradaki bağlantı üzerinden ulaşıp tarayıcınıza kurarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

X (Twitter)

