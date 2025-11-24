Tümü Webekno
Elon Musk, Elon Musk'lığını Yaptı: X'in Yeni "Bu Hesap Hakkında" Özelliği Sosyal Medyada Kaosa Neden Oldu

X'e geçtiğimiz günlerde gelen yeni "Bu Hesap Hakkında" özelliği sonrası kullanıcıların hesaplarını oluşturdukları ülke ve bölgeler ortaya çıktı. Peki bu veri şu anda %100 doğru sonuç mu veriyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, hesaplar hakkındaki şeffaflığı artırmak ve botlarla mücadele etmek amacıyla merakla beklenen "Bu Hesap Hakkında" özelliğini kullanıma sundu. Bu yeni özellik, kullanıcıların bir profilin ne zaman oluşturulduğu, kullanıcı adı değişiklikleri ve en önemlisi hesabın hangi ülke veya bölgede konuşlandığı gibi önemli bilgilere erişmesini sağlayarak, platformdaki bilgi kirliliğini engellemeyi amaçlıyordu ancak beraberinde beklenmedik sonuçlar da getirdi.

Özellik kullanıma sunulduktan kısa bir süre sonra X âdeta savaş alanına döndü. Hesapların baz alındığı belirtilen konum bilgilerinin bazıları hatalıydı. Türkiye'de yaşadığını söyleyen bazı hesapların bu özellikle birlikte farklı ülkelerde yaşadığı ortaya çıktı. Bunların bazıları gerçek sonuçlar olsa da bazı kişilerde sistemsel hatalar vardı.

'Batı Asya' yazan hesaplar kaosun ana nedeni oldu

En büyük karmaşa da bazı kullanıcılarda ülke, bazı kullanıcılarda ise kıta veya bölge isimleri yazıyor olması oldu. Dün Oğuzhan Uğur'un da yaptığı paylaşımla tiye aldığı konu, Türkiye'den açılmış çoğu hesapta Batı Asya yazıyor olmasıydı. Batı Asya yazan hesapların esasında Türkiye'de yaşamadığı ve takipçilerine yalan söylediği iddiaları ortaya atılmaya başladı.

Türkiye bölge olarak Batı Asya'da yer aldığından günümüzde pek çok oyunda da Batı Asya'da bulunan bir ülke olarak konumlandırılıyor. Yani X hesaplarının "Bu Hesap Hakkında" kısmında Batı Asya yazıyor olması, o hesabın Türkiye dışında açıldığı anlamına gelmiyor. Ayrıca yine Türkiye dışında başka bir ülke yazan hesapların da %100 Türkiye dışında olduğunu söyleyemeyeceğimizi belirtelim çünkü şu anda fazlasıyla hatalı veri var ve X ekibi de bunun farkında.

