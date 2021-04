Bugüne kadar en çok beğenilen komedi dizilerinden birisi HIMYM'ın devam dizisi geliyor. How I Met Your Father adını alacak yeni dizinin başrolünde Hilary Duff, Sophie rolüyle birlikte 2021 yılında çocuklarına babalarıyla nasıl tanıştıklarını anlatacak.

Uzun bir süre boyunca seyircilerini kahkalara boğup ekran başına kilitlemeyi başaran How I Met Your Mother dizisinin hayranlarını sevindirecek yeni bir haber geldi. Yeni yapılan açıklamalara göre 9 sezon süren diziye, How I Met Your Father adında yeni bir devam dizisi geliyor.

Başrolde Hilary Duff’ın yer alacağı yeni dizinin orijinal How I Met Your Mother dizisiyle bağlantılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Yine de Duff’ın oynayacağı Sophie karakterinin çocuklarına geçmişte arkadaşlarıyla nasıl eğlenceli şeyler yaşadıklarını ve babalarıyla nasıl tanıştıklarını anlatması, HIMYM hayranlarını tekrardan eğlendirecek gibi duruyor.

Yeni dizi, HIMYM gibi 20th Television stüdyolarında çekilecek

Yaklaşık 6 - 7 yıl önce How I Met Your Father adında bir dizi çekilmeye başlanmıştı ve başrolde de Greta Gerwig ve Drew Tarver gibi başarılı isimler yer alıyordu. Ne yazık ki dizinin yayınlanacağı kanal olan CBS’in yetkilileri pilot bölümü beğenmemişti ve dizi daha yayınlanmadan iptal edilmişti.

Yepyeni bir How I Met Your Father için geri sayım başladı ve Hulu’da yayınlanacak dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını This Is Us, Love, Victor gibi başarılı yapımların altında imzası bulunan Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger üstlendi. Dizinin başrolü olacak Sophie karakterini ise daha önce Lizzie McGuire gibi rollerle gönüllerde taht kurmuş Hilary Duff canlandıracak. Dizinin sahneleri de tıpkı HIMYM’da olduğu gibi 20th Television stüdyolarında çekilecek.

Duff, HIMYF dizisinde başrol olarak yer almaktan son derece keyif aldığını şu sözlerle ifade etti; “Kariyerim boyunca gerçekten de harika karakterleri oynama şansına eriştim ve şimdi de Sophie’yi canlandırmayı dört gözle bekliyorum. Büyük bir HIMYM fanı olarak hem gururlu, hem de Carter ve Craig’in devam dizisi için bana duyduları güvenden dolayı gerginim. Isaac ve Elizabeth gerçekten muhteşemler ve onların ileri düzey yetenekleriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.”