HiSilicon, Artık Yalnızca Huawei'ye Çip Üretmeyecek

Teknoloji devi Huawei'nin şirkete çip üretmekle yükümlü olan alt kuruluşu HiSilicon, artık yalnızca Huawei için çip üretmeyecek. Şirket, bundan böyle serbest piyasada ürünlerini satmaya başlayacak.

Huawei’ye ait Shenzhen merkezli çip üreticisi HiSilicon, bugüne dek yalnızca Huawei için çip üretimi yapıyordu. Fakat bugünden itibaren şirket, sektörde bulunan diğer şirketlere de çip satmaya başlama kararı aldı. HiSilicon, Shenzhen’de yapılan ELEXCON 2019 etkinliğinde 4G iletişim çiplerini piyasaya sürdü.

EETimes’ın yaptığı habere göre geçtiğimiz yılın Nisan ayında kurulan Shanghai HiSilicon, serbest pazarda çip satmaya başlayacak. Öte yandan Shenzhen HiSilicon, üst kuruluşu olan Huawei’nin çip ihtiyacını gidermede görev alacak.

Şirket, bazı ürün gruplarında birkaç değişiklik yaptı:

HiSilicon, serbest pazarda çiplerini satmaya başlamanın yanı sıra bazı ürün gruplarının da isimlerinde değişikliğe gitti. Bununla birlikte şirket, yeni segmentlerde de varlığını hissettirmek üzere çalışmalarına başladı. Şirketin kamera ürün gruplarının yeni ismi Smart Vision oldu.

Smart Vision, bundan böyle artık profesyonel güvenlik izleme sistemlerinin de ötesine geçecek. Ayrıca HiSilicon’un bu ürün dalı, tüketici ve otomotiv elektronikleri gibi algılayıcı ürünlerine kadar da uzanacak.

HiSilicon, setüstü ve TV ürünlerinin ürün gruplarını da Smart Media adı altında birleştirdi. Bu ürün grubu, akıllı uçbirimler ve akıllı ev hizmetleri için yeni ürünler geliştirecek. Ek olarak HiSilicon, bağlanabilirlik piyasasını da fazlasıyla genişletme yolunda ilerleyecek.

Bu bağlamda HiSilicon’un yeni odaklarından birisi büyük, orta ve küçük ekranlı cihazlara odaklanan grupla birlikte bağlanabilirliğe sahip otomobil piyasasına odaklanan otomotiv elektronikleri geliştirmek olacak. Şirketin bir gözü de robotikler üzerine yoğunlaşacak.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası olan HiSilicon, bugüne kadar Kirin işlemcilerinin yanı sıra Balong modemleriyle de ün salmış bir şirket. HiSilicon yalnızca işlemci ve modem de üretmiyor, aynı zamanda sunucu işlemcileri ve grafik çekirdekleri de üretiyor.

Şirketin yeni kararının piyasayı nasıl etkileyeceğini önümüzdeki dönemlerde net bir şekilde görmeye başlayabiliriz. O zamana dek bizi takip etmeye devam edin.