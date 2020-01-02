IBM, Kobalt Kullanılmayan Batarya Teknolojisini Tanıttı

IBM, batarya üretiminde kullanılan ağır metallere duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracağını söylediği bir yeniliği duyurdu. Bu bataryaların üretiminde kobalt kullanılmayacak.

IBM, kobalt kullanmadığı yeni bir batarya teknolojisini tanıttı. Bu teknolojinin olası kullanımları arasında elektrikli otomobiller yer alıyor. Genel olarak elektriğin depolanması ve yeniden kullanılması konusunda sürdürülebilirlik de büyük önem taşıyor.

Nikel ve kobalt hiç de güvenli değil

IBM’in açıklamasında da belirtildiği üzere nikel ve kobalt çevre ve insanlar için oldukça büyük bir tehdit oluşturuyor. Firma bu sorunu çözmek için üç farklı elementi kullanarak bir çözüm üretti.

Yeni bataryalarda kullanılan kaynaklar doğrudan deniz suyundan elde edilebiliyor. Enerji depolama açısından bakarsak da yeni bataryalar sık sık karşımıza çıkan lityum-iyon bataryalardan çok daha yüksek performansa sahip. Ayrıca üretildikleri malzemelerin hemen her yerde bulunmasından dolayı maliyetleri de daha düşük. Ek olarak lityum bataryalardaki gibi yanma riski bulunmuyor.

IBM yeni teknolojiyi yapay zekayla geliştirdi

IBM Araştırma bölümünden gelen açıklamaya göre firma şimdi Mercedes-Benz’in Kuzey Amerika Ar-Ge bölümüyle, Central Glass ve Sidus ile yeni nesil 'batarya geliştirme ekosistemi' üzerinde çalışacaklarını söylüyor.

IBM, bu materyali geliştirmek için yapay zekadan yardım aldıklarını söylüyor. Makine öğrenmesi tekniklerinin bilim insanlarına yardımcı olduğunu belirten firma, böylelikle milyonlarca veri noktasını inceleyebildi ve daha güçlü hipotezler kurabildi. Böylece çalışmaları çok daha hızlı şekilde ilerledi.

Öncelikle hangi malzemelerin daha yüksek performanslı ve daha güvenli olabileceğini araştıran IBM mühendisleri, daha sonra simülasyonlarda bu materyaller üzerinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda bilgisayar bilimleri, kimya mühendisliği, metalurji, elektrik mühendisliği ve moleküler kimya gibi alanlardan uzmanlar bir arada çalıştı.

Teknolojide Moore Yasası adı verilen bir yasa vardır ve buna göre her iki yılda bir çiplerdeki transistörlerin sayısı iki katına çıkar. Bu kadar çok işlem gücü ve yeni teknoloji uygulamaları haliyle bütün bu trransistörlere yetecek kadar enerji depolayabilmeyi, bu esnada da mümkünse gezegeni yok etmemeyi elzem hale getiriyor. IBM’in çalışması bu anlamda büyük umutlar vaat ediyor.