Hitman serisinin haklarını Eidos'tan satın alan IO Interactive, Hitman 2'nin ilk bölümünün süresiz şekilde ücretsiz olacağını açıkladı.

IO Interactive’in satın almasıyla Hitman serisi, yepyeni bir boyut kazanmıştı. Piyasaya sürülen yeni Hitman oyunu, daha önce Telltale Games’in oyunlarından aşina olduğumuz gibi bölüm ayrı olarak satışa çıkmıştı. Serinin ikinci oyunuyla gelen IO Interactive, oyunun ilk bölümünün süresiz şekilde ücretsiz olacağını açıkladı. "Başlangıç Paketi" olarak adlandırılan bu bölümü, Steam’den oyun kütüphanenize ekleyerek sonsuza kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Ücretsiz sunulan ilk bölüm, oyuncuların "Nightcall" görevini denemelerine olanak sağlayacak. Oyuncular, bu görevde kendilerini gece vakti Yeni Zelanda’da yer alan Hawkes Sahili'nde bulacaklar. Beklendiği gibi Ajan 47’nin görevi ise bir hedefi etkisiz hale getirmek. Oyunun ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Oyunun ilk bölümünü ücretsiz yayınlayan IO Interactive, oyuncuların oyunu almadan önce denemelerini ve eğer hoşlarına giderse satın almalarını istediklerini açıkladı. Herhangi bir şekilde oyuncuları mağdur etmek istemeyen IO Interactive, bu hareketiyle büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Firma daha önce çıkardığı ilk Hitman oyununda da benzer bir stratejiyle oyunun giriş bölümünü ücretsiz olarak yayınlamıştı.