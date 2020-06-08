Nokia 5310 XpressMusic'in Yenilenmiş Versiyonu Geliyor

HMD Global, Nokia'nın eski telefonlarından Nokia 5310 XpressMusic'i yenilenmiş bir şekilde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket henüz resmi tanıtım tarihini açıklamasa da telefon bir tweet'te karşımıza çıktı.

Cep telefonlarının ilk çıktığı yıllarda piyasayı domine etmeyi başaran Nokia, akıllı telefon endüstrisine ayak uydurmayı başaramamıştı. Şirket, akıllı telefon konusunda bazı atılımlarda bulunsa da sektöre tutunamamıştı. Bir süre sessiz kalan şirket, yeniden eski tarzda telefonlar üretmeye başlamıştı. Bu telefonlardan biri olan Nokia 5310 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

HMD Global bünyesinde çıkacak olan Nokia 5310'un özellikleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. "Nokia 5310 geri dönüyor" notuyla bir tweet atan şirket, 2007'nin ekim ayında piyasaya sürülen Nokia 5310 XpressMusic'e atıfta bulundu. HMD Global, henüz cihazın çıkış tarihi hakkında bir açıklamada bulunmasa da cihazın bir sitede listelenmesi kısa bir süre içerisinde tanıtılacağının kanıtı olarak gözüküyor.

Nokia 5310, 21 saate varan kullanım vadediyor:

Nokia 5310, 240 x 320 piksel çözünürlükte 2,7 inçlik ekranı ve kavisli cam tasarımını kullanıcılara sunuyor. 2 adet SIM yuvasına sahip telefonun sadece 2G bağlantı desteği bulunuyor. MediaTek MT6260A tarafından güçlendirilen telefonun depolama alanıysa 16 MB olarak belirlenmiş. Depolamanın düşük olduğunu düşünen kullanıcılar için microSD kart yuvası da cihazın şarj edileceği kısım olan microUSB girişiyle birlikte cihazda yerini almış durumda.

Cihazın her iki tarafında, müzik deneyimini daha güçlü kılmak adına kontrol tuşları bulunuyor. Bu tuşlarla birlikte müziğin kontrolü çok daha kolay bir hâle geliyor. Çift hoparlörle donatılan cihazın FM radyo özelliği de bulunuyor. Telefonun arka kısmında bulunan LED flaş VGA kameraya eşlik ediyor. 1.200 mAh'lik çıkarılabilir batarya, yaklaşık 21 saat bekleme süresi ve 7 buçuk saat konuşma süresi sunmayı başarıyor.

Nokia Series 30+ işletim sistemiyle birlikte kutudan çıkan telefon, Bluetooth 3.9 bağlantı desteğiyle dikkat çekiyor. 3,5 mm kulaklık girişinin de unutulmadığı Nokia 5310, 39 euroluk (vergiler hariç 300 lira) fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceğiyse henüz bilinmiyor.