Nokia'ya yakın kaynaklar, ünlü firmanın katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığını ve projenin hala gelişim sürecinde olduğunu duyurdu. Nokia'nın böyle bir projeyi finanse edip edemeyeceği ise merak konusu.

Nokia ile ilgili bilgilerin genellikle güvenilir bir kaynağı olan Nokia Anew, HMD Global'in son dört yıldır yürüttüğü bir proje olan 'Nokia Mobile’ hakkında tweetler attı. Kaynaklarına göre, katlanabilir Nokia telefon projesi hala hayatta ve geliştirilmeye devam ediliyor. Bu bilgi, yakında Nokia logolu katlanabilir bir akıllı telefon göreceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak Nokia Mobile'ın böyle bir cihazı geliştirmek için hala finansal güce sahip olduğunu çıkarabiliriz. Bazı kullanıcılar Nokia Anew’i ‘bahsettiğin model bir akıllı telefon olmalı’ şeklinde uyardı; çünkü Nokia 2720 de katlanabilir bir telefondu.

Katlanabilir akıllı telefon modelleri şu anda en güçlü akıllı telefon üreticileri için rezerve edilmiş gibi duruyor. Bu telefonlar şu an için çok pahalı ve kırılgan, bu da onları sadece belirli bir neden için kullanılabilir hale getiriyor; gösteriş! Kimse Huawei Mate X'ini cebinde veya çantasında taşımak istemez. Katlanabilir ekranın üstünde bulunan koruyucu plastik katmanın yumuşaklığı nedeniyle ekranın çökme olasılığı hayli yüksek.

Kullanışlı olarak sınıflandırılabilecek tek katlanabilir akıllı telefon şu anda Motorola Razr gibi görünüyor; ancak bu model de birçok açıdan yetersiz, üstüne üstlük de pahalı. Nokia Mobile, Nokia Communicator'ın tasarımını takip edecekse ekranın dayanıklılığı artırılabilir. Ancak sorulması gereken, telefonun menteşeleri veya içindeki tozla ilgili herhangi bir sorun olmadan ne kadar süre dayanabileceği. Bir de tabii Nokia Mobile’ın bu projeyi finanse edebilip edemeyeceği.

Eğer telefon seri üretim aşamasına geçerse belki de onu Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC21) görmek mümkün olabilir.