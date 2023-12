Kullanıcıların yanlarında taşıyabilecekleri bir holografik ekran üretildi. Looking Glass isimli şirketin oluşturduğu ekran, yapay zekâ destekli asistanlara da destek veriyor.

Yıllardır holografik 3D ekranlar üzerine çalışmalarını sürdüren Looking Glass, bugün düzenlediği etkinlikte yeni holografik ekranını tanıttı. Tüketicinin cebinde taşıyabileceği kadar küçük bir yapıya sahip olan ve bu özelliği ile bir ilk olarak kayıtlara geçen Looking Glass Go isimli holografik ekran, sahip olduğu özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi duruyor.

Looking Glass Go, ortalama bir telefon boyutu olan 6 inçlik bir ekrana sahip. 1440 x 2560 piksel (491 ppi) çözünürlük ile oldukça kaliteli bir holografik ekran deneyimi sunacak olan ürün, 58 derecelik görüş açısını 100 farklı perspektiften sağlayabiliyor.

Karşınızda Looking Glass Go

Geliştirici ekip, mobiliteyi maksimize etmek adına bu cihaza dahili batarya koymadı. Kullanıcıların, USB Type-C girişli bir kabloyu bu ekrana bağlamaları ve görüntü aktarımını bu şekilde sağlamaları gerekiyor. Bu arada; Looking Glass Go'nun Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı desteğine sahip olduğunu, ekranda görmek istediğiniz holografik görüntüyü bulut üzerinden de aktarabileceğinizi söyleyelim. Üstelik yüklediğiniz görüntünün orijinalinde hologram olmasına gerek yok. Ekran, tüm görüntüleri holografik hâle getirecek.

Looking Glass Go'nun nasıl çalıştığını gösteren bir GIF:

Looking Glass Go'nun en etkileyici özelliklerinden bir tanesi, bu ekranın bazı yapay zekâ destekli uygulamalara destek vermesi. Mesela bu holografik ekranı, ChatGPT ile desteklenen bir asistanla birlikte kullanabileceksiniz.

Looking Glass'ın yeni holografik ekranı, 235 gram ağırlığında. 1,9 santimetre kalınlık, 16 santimetre yükseklik ve 8 santimetre genişlik değerine sahip olan ürün, 3,5 milimetrelik kulaklık girişine de destek veriyor. Böyle bir holografik ekrana sahip olmak isteyen kullanıcıların, 300 dolar ödeme yapmaları gerekecek.

Looking Glass Go için hazırlanan tanıtım videosu:

Looking Glass Go'nun Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.